Crecimiento desigual: la economía avanzó 4,4% en 2025 impulsada por bancos, energía y agro

La economía creció un 4,4% en 2025, pero con un menor ritmo en la segunda parte del año por el impacto del proceso electoral y con una marcada concentración en los sectores más favorecidos, entre los que se destacan los bancos, las empresas energéticas y el agro.

La economía creció 4,4% en 2025, pero se desaceleró por la incertidumbre electoral

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este viernes las cifras definitivas de las evaluaciones anticipadas y confirmó las tendencias.

El resultado de 2025 revirtió la caída del 1,7% que se había producido en 2024, año en el que impactó el ajuste lanzado por el Gobierno poco después de asumir en diciembre de 2023. Al desglosar el informe oficial, se observa que la actividad inició su recuperación en la segunda mitad de 2024, fase que se prolongó de forma decreciente hasta el final del primer semestre de 2025.

Desde ese momento, y tras el impulso que dio el acuerdo con el FMI firmado en abril, el clima preelectoral pasó a dominar la escena y golpeó de lleno a la economía.

La incertidumbre por el desempeño oficialista en los comicios desplomó la demanda de dinero, disparó una corrida contra el dólar que requirió la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos y, asimismo, todas las decisiones de inversión, producción y consumo se frenaron. Bajo este escenario se explican los números del Indec.

En el primer trimestre de 2025, el crecimiento fue del 5,8%; en el segundo, del 6,4%; en el tercero, del 3,3% y en el cuarto, del 2,1%. En este último trimestre, la inversión cayó un 2,1%, reflejo de las dudas que mantenían los agentes económicos.

Estas cifras también están impactadas por las bases de comparación, ya que los dos primeros períodos se cotejan contra cifras negativas de 2024 y los dos últimos contra los meses de recuperación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que, en caso de no haberse producido los embates de mediados de año, la economía habría estado en condiciones de crecer entre un 7% y un 8%.

Con relación a los sectores más beneficiados, no hubo sorpresas. El sector financiero en su conjunto mostró un crecimiento del 24,7% y, al ser uno de los de mayor incidencia en la muestra, sostiene el 4,4% general.

El desempeño de los bancos el año pasado triplicó al segundo rubro de mayor expansión, el denominado “minas y canteras” (petróleo), que avanzó un 8%.

Cerca se ubicó el sector agropecuario, que, según los datos oficiales, tuvo una mejora del 6,2% en 2025 con relación a 2024.

En este punto, hay que recordar que 2024 fue un año signado por la sequía que dejó resultados muy deficientes en todas las producciones. En medio de esto, apareció como sorpresa el alza del 7,4% en hoteles y restaurantes.

En tanto, las actividades que son el motor de la economía y generan más empleo tuvieron un desempeño flojo.

La industria registró un crecimiento de apenas el 0,8%, mientras que la construcción avanzó un 4,3%, lo cual representa una recuperación parcial tras el desplome del 12% que sufrió en 2024, como producto de la paralización de la obra pública.

A su vez, el sector que aglutina la oferta de servicios públicos (electricidad, gas y agua) mejoró un 0,8% en forma interanual, lo que le sirvió simplemente para volver al nivel del año anterior.

A contramano de lo que sugieren los datos privados de consultoras y entidades sectoriales, el comercio mayorista y minorista registró un alza del 3,6%, que se suma al 2,5% que había mejorado el año previo.

También hubo un correcto desempeño del sector inmobiliario, que avanzó un 3,8%.

El peor dato fue para la pesca; producto de una coyuntura interna complicada que arrastró durante el año, cayó un 15,2%, que se suma a una baja previa del 0,7%.

Otro dato relevante fue la disminución en el rubro “hogares privados y servicios domésticos”, que retrocedió un 1,1%.

Si bien su incidencia en la muestra estadística es baja, el retroceso es significativo porque tiene un gran impacto en la mano de obra y en los ingresos de los sectores de la población con mayores necesidades.

Para 2026, el pronóstico oficial estima una expansión de la economía del 5%.

No obstante, los efectos de la guerra en Medio Oriente, con la suba de los combustibles, el aumento de la inflación y un menor crecimiento mundial, pueden atentar contra esa proyección.

Los motores para sostener la pretendida mejora económica serán nuevamente la producción agropecuaria y el sector energético.

Luego de normalizarse el caudal hídrico, se ratificaron las elevadas previsiones de las cosechas de soja, maíz y girasol, a lo que se suma el incremento de las exportaciones de carnes tras su liberalización.

Respecto del sector energético, el constante desarrollo de Vaca Muerta y de los proyectos mineros aseguran números positivos que, en el agregado, compensarán la debilidad que puedan mostrar la industria, la construcción y el comercio.

Corresponsalía Buenos Aires