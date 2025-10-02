Río Negro inició el pago de salarios de septiembre 2025: día por día, quiénes cobran primero y hasta cuándo

El Gobierno de Río Negro puso en marcha el cronograma de pago de los salarios de septiembre 2025. Todos los empleados del sector público comenzarán a cobrar a partir de este jueves 2 de octubre, sin embargo el depósito será por partes por ello acá te contamos qué sector cobra primero y hasta cuando.

Día por día, quiénes cobran primero en Río Negro y hasta cuándo

Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:

Jueves 2 de octubre

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 3 de octubre

Docentes

Porteros

Sábado 4 de octubre