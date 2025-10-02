Río Negro inició el pago de salarios de septiembre 2025: día por día, quiénes cobran primero y hasta cuándo
Se trata de los haberes de septiembre 2025. La fecha de pago inició este jueves 2 de octubre.
El Gobierno de Río Negro puso en marcha el cronograma de pago de los salarios de septiembre 2025. Todos los empleados del sector público comenzarán a cobrar a partir de este jueves 2 de octubre, sin embargo el depósito será por partes por ello acá te contamos qué sector cobra primero y hasta cuando.
Día por día, quiénes cobran primero en Río Negro y hasta cuándo
Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:
Jueves 2 de octubre
- Salud Pública (guardias y horas extras)
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
Viernes 3 de octubre
- Docentes
- Porteros
Sábado 4 de octubre
- Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Organismos de Control
Comentarios