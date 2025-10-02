ESCUCHÁ RN RADIO
Río Negro inició el pago de salarios de septiembre 2025: día por día, quiénes cobran primero y hasta cuándo

Se trata de los haberes de septiembre 2025. La fecha de pago inició este jueves 2 de octubre.

Redacción

Por Redacción

Pago de salarios en Río Negro. Foto: archivo.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha el cronograma de pago de los salarios de septiembre 2025. Todos los empleados del sector público comenzarán a cobrar a partir de este jueves 2 de octubre, sin embargo el depósito será por partes por ello acá te contamos qué sector cobra primero y hasta cuando.

Día por día, quiénes cobran primero en Río Negro y hasta cuándo

Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:

Jueves 2 de octubre

  • Salud Pública (guardias y horas extras)
  • Policía de Río Negro
  • Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 3 de octubre

  • Docentes
  • Porteros

Sábado 4 de octubre

  • Ley 1.844
  • Vialidad Rionegrina
  • Pensiones de Bomberos Voluntarios
  • Poder Legislativo
  • Poder Judicial
  • Organismos de Control

