Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este martes 14 de abril 2026
La estabilidad marca la apertura del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en el inicio de la rueda cambiaria. El Banco Central mantiene el esquema de microdevaluaciones frente a la demanda de divisas.
En el comienzo de las operaciones de este martes 14 de abril 2026, el mercado cambiario argentino muestra signos de continuidad respecto al cierre previo. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), las pizarras reflejan un equilibrio técnico entre la liquidación de divisas y la demanda del sector importador.
En este contexto, el dólar oficial se mantiene como el eje de la macroeconomía, mientras que las cotizaciones financieras operan en una zona de calma relativa que minimiza la volatilidad de la brecha.
Así, el dólar oficial inicia este martes 14 de abril 2026 cotizando en:
- $1.340 para la compra
- $1.390 para la venta.
Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación y el promedio de los bancos este martes 14 de abril 2026
En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1335
|1385
|Banco Nación
|1340
|1390
|Banco ICBC
|1335
|1390
|Banco BBVA
|1340
|1390
|Banco Supervielle
|1340
|1390
|Banco Ciudad de Bs As
|1330
|1390
|Banco Patagonia
|1335
|1385
|Banco Hipotecario
|1345
|1385
|Banco Santander
|1340
|1390
|Banco Credicoop
|1345
|1395
|Banco Macro
|1335
|1385
|Banco Piano
|1340
|1395
|Banco BPN
|1325
|1395
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación
El dólar oficial inicia la jornada en el Banco Nación (BNA) con una cotización de $1.340 para la compra y $1.390 para la venta. Este leve ajuste responde al sistema de crawling peg que busca evitar el atraso cambiario.
Como consecuencia directa, el dólar tarjeta (que incluye los recargos por Ganancias y Bienes Personales) se posiciona en los:
- $1.800,50.
Se consolida como la opción menos competitiva para los consumos en el exterior, muy por encima de los valores de los dólares bursátiles.
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero
En el segmento de los activos financieros, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:
- $1.425.
Mantiene así una brecha inferior al 4% respecto al tipo de cambio minorista.
Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación), utilizado habitualmente por empresas para la transferencia de fondos al extranjero, se ubica en los:
- $1.490.
Los operadores de la City observan que tanto el dólar MEP como el dólar CCL presentan una oferta sostenida gracias a la vigencia del esquema de liquidación de exportaciones.
El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: martes 14 de abril 2026
En el circuito informal, el dólar blue arranca el martes 14 de abril 2026 sin cambios significativos, operando a:
- Compra: $1.380.
- Venta: $1.400.
Esta paridad casi exacta entre el blue y el dólar oficial para la venta sugiere una ausencia de presiones devaluatorias inmediatas.
Al mantenerse por debajo del valor de los dólares financieros, el mercado blue continúa operando con un volumen reducido, mientras los ahorristas prefieren la transparencia jurídica del dólar MEP.
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