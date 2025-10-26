Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones 2025: «Ha sido un día histórico»

El Gobierno nacional obtuvo un contundente respaldo al ganar las elecciones legislativas 2025. Con más del 90% de las mesas escrutadas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que La Libertad Avanza (LLA) consiguió el 40,84% de los votos a nivel nacional, superando a la coalición peronista, que ronda el 25%. «Ha sido un día histórico en la Argentina», enfatizó el presidente Javier Milei.

El mandatario celebró la implementación de la Boleta Única Papel (BUP). «Dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos. Terminamos con la trampa», señaló y remarco su compromiso con la «transparencia».

Además, destacó que estas elecciones 2025 significan un contundente respaldo al triunfo de LLA en los comicios presidenciales en 2023. Y aseguró: «Se viene el Congreso más reformista».

Contundente respaldo a las políticas de Javier Milei

La amplia victoria del oficialismo se sustenta en el dominio territorial: LLA se impuso en 16 provincias de todo el país. El escrutinio representa par fuerte dosis de oxígeno al Gobierno, que durante los meses previos a la elección atravesó escándalos de corrupción e incertidumbre financiera.

La mayor sorpresa de la jornada se registró en provincia de Buenos Aires, el principal bastión electoral del peronismo. La lista oficialista, encabezada por Diego Santilli (41,53%), superó ajustadamente a la del peronismo (40,84%), revirtiendo una diferencia de 14 puntos que la oposición había logrado en las elecciones locales hace tan solo un mes y medio.

Triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones 2025. (Cecilia Maletti)

El dominio territorial y el blindaje en el Congreso

La Libertad Avanza se alzó con la victoria para la Cámara de Diputados en 16 de los distritos del país, asegurando un bloque robusto. Entre las provincias victoriosas se encuentran Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

En el plano senatorial, el Gobierno también logró una victoria estratégica al quedarse con seis de las ocho bancas en juego (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego). Este resultado le permitirá equilibrar fuerzas en la Cámara Alta, un recinto que hasta ahora le había sido muy esquivo.

Si se comparan los resultados con las expectativas de los últimos meses, marcados por escándalos de corrupción y la incertidumbre financiera previa al voto, el escrutinio representa una fuerte dosis de alibio para La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei, que buscaba lograr al menos un tercio de legisladores propios para blindar sus decisiones, superó el objetivo con creces.

Tras este triunfo electoral, el Presidente podrá rearmar su Gabinete con mayor tranquilidad. Sin embargo, más allá de la victoria, tanto la política como los mercados esperan definiciones inmediatas, no solo sobre los nombres que integrarán el equipo de Gobierno a partir de mañana, sino también respecto al rumbo económico y de gestión.

En medio de la celebración, surgieron rumores que dan como un hecho la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete. En este escenario, la hermana del Presidente, Karina Milei, cuyo rol ha crecido, sería determinante para elegir a su sucesor.

De hecho, una primera foto de la victoria la mostró en un rol inusual, como vocera en la puerta del Hotel Libertador junto al presidente de Diputados, Martín Menem, a pesar de haber sido señalados por la oposición en el escándalo de la Agencia de Discapacidad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se mostró confiado en la sede de campaña. Su rol fue clave en las últimas semanas en las negociaciones con Estados Unidos para evitar una escalada del precio del dólar.