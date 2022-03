Se cae el primer compromiso del acuerdo con el FMI: meta de inflación

A solo días de la firma, Martín Guzmán, ministro de Economía, no podría cumplir con la meta de inflación.

El acuerdo firmado recientemente entre el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que profundizó la interna dentro del Gobierno, tiene previsto una inflación para todo el 2022 en un rango entre 38% y 48%.

Los números tanto del sector privado como los que maneja el oficialismo dan cuenta de que la inflación se ubicaría en todo este año por encima del 55% computando la inercia que arrastran los precios en este primer trimestre del año.

“Claramente, este escenario no estaba en los planes del Gobierno antes de firmar el acuerdo con el Fondo”, confiaron fuentes de Economía ante una consulta de este medio.

En la cartera que lidera Martín Guzmán están evaluando varios escenarios, todos ligados con la invasión de Rusia a Ucrania. “Mucho dependerá el cierre de inflación de este año de la evolución que muestren los precios de los commodities en el mercado internacional”, confió el funcionario consultado. Aseguran que el objetivo de máxima es lograr que la inflación de ubique en el 50%. Pero saben que la aceleración que están tomando los precios complica llegar a estos objetivos.

Distintas consultoras privadas ya anticipan que, en el primer trimestre del año, el IPC se ubicará en torno al 15%; un dato negativo para Economía. Pero adelantan que, a partir de abril, esperan una desaceleración en los precios. Sin embargo, no dieron argumentos para poder avalar este concepto.

En definitiva, a solo días del acuerdo aprobado por el directorio del FMI, el Gobierno anticipa que no podrá cumplir una de las metas establecidas en el Memorandum de Políticas Económicas y Financieras. Hay que aclarar que por no tratarse de una meta cuantitativa, no peligran los desembolsos que hace el organismo para el repago de la deuda. Pero sí es un tema que los técnicos del FMI pondrán sobre la mesa en la primera reunión con Economía para corregir metas.