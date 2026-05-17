Se reactivó la demanda de dólares para ahorro en abril: la calma del BCRA y las alertas del mercado por el carry trade

En medio de una estabilidad cambiaria sostenida en gran medida por una fuerte oferta exportadora y la colocación de deuda corporativa, los argentinos volvieron a ahorrar en dólares en abril 2026. La demanda del billete verde, que había experimentado un freno abrupto tras las elecciones de octubre pasado, comenzó a mostrar signos de recuperación.

Sin embargo, a diferencia de otras épocas de turbulencia, esta reactivación trae consigo un dato clave: los depósitos en moneda extranjera muestran un alza moderada pero constante, por lo que desde el Gobierno resaltan que gran parte de los dólares adquiridos permanecen dentro del sistema bancario.

A la par de este fenómeno, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade.

La mirada del BCRA: «dolarización onshore»

El reciente Informe de Política Monetaria publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que abril se posicionó como el mes con mayor demanda de dólares por parte de individuos desde las elecciones por US$1.500 millones.

La entidad presidida por Santiago Bausili valoró de manera positiva esta dinámica. En su análisis, el organismo destacó que una parte significativa de estas divisas engrosó los depósitos bancarios, y lo definieron como un fenómeno de «dolarización onshore».

Asimismo, desde el BCRA precisaron que este comportamiento no constituye una salida de capitales (fuga), sino una novedad que «favorece la reducción del riesgo macroeconómico y mejora la estabilidad financiera».

A la par, también celebraron su desempeño en el mercado cambiario, ya que las compras por parte de la autoridad monetaria alcanzaron el 75% del piso previsto para 2026 en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esta línea, detallaron que el volumen adquiridorepresenta el 10% del volumen diario operado -el doble de lo proyectado inicialmente- y destacaron que la operatoria se realizó «sin generar presión sobre el tipo de cambio».

Cepo: el Gobierno no da señales de prontas modificaciones

Mientras el informe oficial subraya que las familias operan en un mercado libre y exento de incertidumbre, las empresas continúan atadas al cepo cambiario.

El BCRA señaló que el sector corporativo operó en un entorno de «mayor previsibilidad» y logró reducir su cobertura cambiaria, la cual había tocado un pico de US$ 17.000 millones previo a las elecciones.

Si bien las firmas cuentan con libertad para el pago de importaciones, deuda externa y el giro de dividendos (para balances auditados de 2025 en adelante, que ya sumaron giros por más de US$ 1.500 millones), desde Infobae apuntaron que el mensaje oficial de la entidad no arroja indicios de una eliminación de las restricciones en el corto plazo.

Qué pasa con el carry trade

Más allá del comportamiento de los ahorristas, la sostenibilidad de la «pax cambiaria» está íntimamente ligada a la duración del carry trade. Voces del mercado advierten que ste mecanismo, mediante el cual los inversores venden dólares para posicionarse en tasas en pesos buscando rendimientos reales para luego recomprar divisas, parece estar acercándose a un punto de inflexión.

Distintos informes de consultoras privadas coinciden en que los incentivos para sostener esta estrategia se están licuando:

IEB Research advirtió que l a caída nominal del dólar (cercana al 4% en el año y superior al 10% en términos reales), combinada con la actual dinámica de las tasas, le está quitando atractivo a las posiciones en pesos.

advirtió que l (cercana al 4% en el año y superior al 10% en términos reales), combinada con la actual dinámica de las tasas, le está quitando atractivo a las posiciones en pesos. LCG reforzó este diagnóstico al señalar que «se acotaron sensiblemente los incentivos al carry trade». Según la consultora, la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas se achicó considerablemente durante mayo.

«La pax cambiaria continúa, pero el carry no tiene una larga vida asegurada», concluyó el reporte de LCG.

Con información de Infobae.