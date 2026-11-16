Toyota invertirá más de US$1.300 millones en una nueva planta en Zárate: qué fabricará y desde cuándo

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a los directivos de Toyota, que le presentaron el proyecto de la nueva planta en Zárate. Participaron también Karina Milei y Luis Caputo. (Foto: Presidencia)

Toyota construirá una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, con una inversión de más de US$ 1.300 millones. Según la compañía, es la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina, y el proyecto ya fue aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Los directivos de la empresa le presentaron el proyecto este lunes al presidente Javier Milei en la Casa Rosada, según informó Presidencia. Del encuentro participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Qué fabricará la nueva planta de Toyota en Zárate y cuándo empezará a producir

La planta estará destinada a la producción de vehículos electrificados y está previsto que comience a operar en 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma. La nueva instalación complementará las líneas del complejo que Toyota ya tiene en Zárate, donde hoy se fabrican la Hilux, la SW4 y la Hiace.

Según la empresa, el proyecto contribuirá al desarrollo de proveedores locales y regionales y reforzará el papel de la Argentina como base de producción y exportación de la marca. Por Toyota participaron del anuncio el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki; el CEO para América Latina y el Caribe, Rafael Chang; y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

El peso de Toyota en las ventas y las exportaciones de la Argentina

En 2025, Toyota fue la marca de autos más vendida del país por quinto año consecutivo, y mantiene ese liderazgo en 2026. Sus operaciones representan más del 50% de las exportaciones de la industria automotriz argentina.

El peso de la compañía también se nota en el comercio exterior del país: sus ventas al exterior equivalen a cerca del 5% de las exportaciones totales de la Argentina. Con la nueva planta, Toyota suma un modelo más a una producción que ya está orientada en buena parte a otros mercados.