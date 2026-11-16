«Gana en primera vuelta»: Luis Caputo sobre la reelección de Javier Milei, minimizó el desempleo y apuntó contra el oro del BCRA

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a marcar la cancha política y financiera de cara al próximo año electoral. El titular del Palacio de Hacienda aseguró que el Gobierno llegará a 2027 «más fortalecido que nunca», descartó turbulencias con el dólar y aseguró que Javier Milei logrará la reelección sin necesidad de balotaje.

«No veo un escenario en el que voten al kirchnerismo, para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia», sentenció el funcionario, quien sostuvo que el oficialismo se impondrá tanto si la economía crece al 1% como si acelera al 4%.

Para Caputo, la solidez del programa evitará cualquier crisis financiera el año próximo.

En diálogo con Radio Mitre, el ministro atribuyó la reciente tensión en el riesgo país al conflicto en Medio Oriente —que encareció el petróleo y los combustibles— y al temor de los mercados ante un eventual regreso opositor, al que bautizó como «riesgo kuka».

Sin embargo, destacó que el dólar se mantuvo estable y el Banco Central siguió acumulando divisas.

Empleo, consumo y el salto del RIGI: los números del ministro

Consultado por la tasa de desocupación del 7,9% que informó el Indec para el segundo trimestre de 2026, Caputo admitió una contracción en el empleo registrado, aunque relativizó su impacto estructural y defendió la evolución de los ingresos.

En su repaso estadístico ante Radio Mitre, el ministro enumeró los siguientes datos y proyecciones:

Mutación laboral: explicó la baja del empleo formal al señalar que «por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas», pero afirmó que el empleo total creció en 465.000 puestos y los salarios registrados subieron un 53% .



explicó la baja del empleo formal al señalar que «por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas», pero afirmó que el empleo total creció en y los salarios registrados subieron un . Inversiones en alza: anticipó que los desembolsos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) casi se duplicarán el año próximo, pasando de los US$ 8.000 millones actuales a cerca de US$ 15.000 millones en 2027, con un piso similar para 2028.



anticipó que los desembolsos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( ) casi se duplicarán el año próximo, pasando de los actuales a cerca de en 2027, con un piso similar para 2028. Consumo y pobreza: sostuvo que 12 millones de personas salieron de la pobreza y argumentó que la caída en las ventas de supermercados responde a la estabilidad de precios: «La gente ya no cobra y sale corriendo a comprar dos aceites; hoy va a ver un auto o un terreno».

Tres diferencias con Macri y furia por la auditoría del oro

Caputo también rechazó las comparaciones entre la gestión libertaria y el gobierno de Mauricio Macri previo a su derrota en 2019. Enumeró tres diferencias centrales: la herencia de 2023 fue «infinitamente peor» que la de 2015, la economía actual muestra expansión frente a la caída de aquel período y, según su visión, el electorado «ya se comió la curva» con la experiencia del Frente de Todos.

El tramo más tenso de la entrevista llegó al abordar el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que advirtió sobre pérdidas por US$ 1.023 millones en operaciones de cobertura con reservas de oro del Banco Central, un tema que derivó en una denuncia del abogado Gregorio Dalbón ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

El titular de Economía desestimó de plano las acusaciones, aseguró que los lingotes permanecen depositados y «totalmente trackeados» en Basilea, y apuntó contra los denunciantes: «Son una manga de mentirosos, una manga de delincuentes que lo único que quieren es hacerle creer a la gente que se llevaron el oro».