La broma de Kun Agüero a un ex compañero español que se expresó sobre los arbitrajes de Argentina en el Mundial

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sumó un cruce inesperado cuando Aymeric Laporte expresó inquietud por el arbitraje en los partidos de la Albiceleste. La reacción no tardó en llegar en el canal de streaming de Sergio Kun Agüero, quien compartió vestuario con el defensor español en el Manchester City y no dejó pasar el asunto.

La respuesta del Kuin Agüero a las declaraciones de Laporte

En su programa “Vamo’ a Juga’”, el ex delantero de la selección campeona del mundo se refirió de forma directa a los dichos de Laporte y, rodeado por Ezequiel Lavezzi y Juan Marconi, recurrió al humor para responder. “Qué dijo Laporte, porque lo conozco y si dijo algo que no me gusta ya mismo le mando un mensaje y lo puteo”, expresó Agüero antes de enviar un audio a su ex compañero en vivo.

😅🇦🇷 JAJA, Kun Agüero le mandó un mensaje a Aymeric Laporte por su declaraciones contra Argentina:



“NO TE HAGAS EL PICANTE PORQUE CUANDO NOS VEMOS, ARRUGÁS”. pic.twitter.com/Ll1DDK13OZ — TERADEPORTES (@Teradeportes) July 18, 2026

El zaguero central de La Roja había manifestado que en los encuentros recientes del equipo dirigido por Lionel Scaloni observó situaciones que le llamaron la atención y remarcó la importancia del control arbitral en la final.

“En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar”, dijo en una entrevista con Marca, a la vez que señaló que Argentina “es un equipo que deja muchos recados” y que ese tipo de conductas no deberían permitirse en una competición de este nivel.

En la misma línea, sostuvo que no le preocupa la agresividad “dentro de lo que es el fútbol” si está controlada por el árbitro. Su objeción aparece cuando esa intensidad es consentida, porque puede “desestabilizar” y enfadar al rival hasta convertir el encuentro en “un descontrol” si uno o dos jugadores sobrepasan el límite sin castigo.

Sus palabras generaron repercusión y, desde el lado argentino, Agüero optó por restarle dramatismo al cruce. “Qué hacés Aymeric… Mirá que jugamos juntos en Manchester City. Acabás de decir que en los últimos partidos vieron cosas que los han extrañado muchísimo… ¿Qué es lo que te extraña? No te hagas el picante porque cuando nos vemos, arrugás“, lanzó el ex futbolista entre las risas de fondo.

Como sus dichos se habían viralizado sin el contexto humorístico, Agüero recurrió a la red social X para aclarar: “Gente no entienden lo que es una broma? Laporte y yo somos amigos. No hagan polémica por favor”.