Con final incierto, no para el colapso en los mercados globales y Argentina lo padece: qué esperar

La jornada del lunes fue un episodio más del derrumbe de proporciones globales que atraviesan los mercados financieros desde el pasado miércoles. El puntapié inicial del colapso fue el anuncio del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, sobre la nueva política de aranceles recíprocos para la exportación desde cada uno de sus socios comerciales. El final de la caída en cambio, es insondable y desconocido.

Al igual que el jueves y el viernes de la semana pasada, la apertura de las bolsas asiáticas en la mañana de ayer, anticipaba que se avecinaba una jornada caótica con pérdidas multi millonarias para los principales activos financieros del mundo.

En efecto, desde bien temprano las pantallas señalaban bajas de 13% en Hong Kong, 7,3% en Shangai, 7,8% en Tokio y 6% en China. El panorama era muy similar en la apertura de las bolsas de Europa, que registraba caídas de 4,26% en Frankfurt, 4,3% en Londres, 4,7% en Francia, 5,1% en Italia 5,1%, y 5,6% en Portugal.

La apertura de Wall Street no fue la excepción: el inicio de la jornada mostraba los tres principales indicadores bursátiles norteamericanos volvían a mostrar paneles generales rojos por tercera rueda consecutiva.

El Dow Jones reflejó la performance de las grandes empresas industriales estadounidenses, el

S&P 500 muestra el desempeño de las 500 empresas más grandes de Norteamérica, mientras que el

Nasdaq 100 señala la dinámica de las tecnológicas. Los tres volvían a derrumbarse en la mañana del

lunes entre el 4% y el 6%.

El rumor que lo cambió todo por unos minutos

A media mañana de ayer, una versión que parecía ser calificada invadió los mercados y parecía

ser el punto de inflexión que los operadores esperan desde el pasado miércoles. El rumor señalaba que la administración Trump había decidido postergar por 90 días el inicio de la aplicación efectiva de la nueva política arancelaria, dando lugar a múltiples rondas de negociación bilateral con cada uno de sus socios comerciales en particular.

De inmediato, las pantallas comenzaron a revertir las tendencias y los indicadores mostraban

a media mañana señales positivas de recuperación. El alivio duró unos pocos minutos. La cuenta oficial de la Casa Blanca desmintió la noticia con un mensaje breve pero contundente: “La información de que el

presidente está considerando una pausa de 90 días para los aranceles son NOTICIAS FALSAS”. Alcanzó para que los mercados retomaran su rally a las profundidades.

Apenas una hora después, el mandatario estadounidense echó más leña al fuego, y pareció agitar el escenario de pánico global.

Retroceder nunca, rendirse jamás

La noticia que provocó el derrumbe global de los mercados el pasado viernes, fue la decisión

del gobierno de la República Popular de China de aplicar un arancel del 34% a los productos

norteamericanos, en represalia a los anuncios realizados por Donald Trump el miércoles.

En la mañana de ayer, luego del falso rumor de que la Casa Blanca daba marcha atrás, y con

los mercados registrando pérdidas multimillonarias por tercera jornada consecutiva, el magnate

que regresó al Salón Oval en enero, redobló la apuesta.

Lejos de retroceder en su escalada discursiva y de intentar llevar calma a los inversores, Trump utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para lanzar un desafío de corte nacionalista a los ciudadanos estadounidenses. “Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer algo que debió hacerse hace décadas. ¡No sean débiles! ¡No sean estúpidos! ¡No entren en pánico (un nuevo partido basado en gente débil y estúpida!). ¡Sean fuertes, valientes y pacientes, y el resultado será GRANDEZA!”, interpeló.

A continuación, y en su perfil de la red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos

amenazó: “Si China no retira su aumento del 34% sobre sus abusos comerciales a largo plazo antes de mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China, a partir del 9 de abril”.

La advertencia garantiza la volatilidad para la jornada de hoy martes, ante la posibilidad de que el régimen chino decida responder públicamente, o sencillamente omita cualquier respuesta, lo cuál daría pie a que Trump cumpla su amenaza el día miércoles.

La jornada en Wall Street, finalizó no obstante con una caída menor a la que parecía sugerir el inicio del día. Al cierre del lunes, el Dow Jones cedió 0,9%, el S&P 500 lo hizo un 0,23%, mientras que el Nasdaq 100 subió 0,1%.

Se reflejó el contexto actual en la suba del Riesgo País. Foto: archivo.

En Argentina, caída de las acciones y suba del riesgo país

A tono con el contexto global, las acciones argentinas volvieron a padecer fuertes caídas. No obstante, el tenor del impacto fue menor al que se registró el pasado viernes. En Buenos Aires, el índice

Merval culminó la jornada de ayer con una caída del 1,3% y acumula una baja del 11% en lo que va

del mes de abril.

Transener (-9,2%), Metrogas (-9,8%), TGN (-7,15%), Loma Negra (-7%) e IRSA (-5,4%), fueron los papeles más golpeados ayer. Respecto a las ADR’s que cotizan en New York, TGS (-6,2%), IRSA (-6,1%), Ternium, (-6,5%), Corporación América (-6,8%), Pampa Energía (-6,1%) y BBVA (-6,5%), fueron las que más sufrieron el impacto.

YPF, con fuerte anclaje en Vaca Muerta, inició la jornada de ayer con una baja que por momentos llegó a ser superior al 10%. Sin embargo al cierre del lunes, petrolera nacional recortó las pérdidas a la mitad y culminó el día con una caída del 5,03%.

Los bonos soberanos argentinos tampoco lograron escapar a la tendencia de colapso que atraviesa los mercados globales.

Los Globales son los más afectados desde que comenzó la guerra comercial lanzada por Estados Unidos la semana pasada. En la jornada de ayer el GD35D cayó este lunes un 4,85% y desde el miércoles pasado acumula una pérdida del 8,38%. El GD38D cayó 6,11% y acumula una baja del 8,71% en lo que va de abril. El GD41D en tanto, cayó ayer un 3,79% y acumula una baja del 8,12%. Otros de los soberanos más golpeados ayer fueron el AE38D que cayó 5,85% (8,98% en abril), y el AL41D que cayó ayer 5,88% (9,6% en abril).

Con este contexto, volvió a acelerarse el índice de riesgo país, que llegó a los 960 puntos básicos.

Se trata del máximo registro en los últimos cinco meses para el indicador que representa el sobre costo que deben pagar los instrumento de deuda argentinos por sobre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años.

En efecto, la última vez que el riesgo país había superado los 950 puntos básicos fue el pasado

31 de octubre, cuando la marca fue 984 puntos básicos.

El gobierno argentino en tanto, omitió cualquier tipo de referencia explícita y/o directa al

contexto de colapso en las finanzas globales.

Desde las usinas de información oficial se limitaron a negar una vez más que exista una corrida cambiaria, mientras que el presidente Javier Milei solo se expresó mediante distintos ‘retuits’ de seguidores que destacaban la solidez fiscal argentina frente al adverso escenario financiero.

Datos 960 La marca del riesgo país al cierre del lunes. Es el máximo registro desde fines de octubre de 2024.

Volvió a subir el dólar, cayeron las reservas y la brecha ya es del 27%

La tensión cambiaria que se vive a nivel interno en Argentina desde el pasado viernes 14 de marzo, no hizo más que reavivarse ayer al calor del derrumbe de los mercados globales.

El Contado con Liquidación registró una suba del 1,7%, y al cierre del lunes cotizaba a $1.360,25 acumulando un incremento del 3,1% desde los anuncios de Trump el pasado miércoles.

Asimismo, el MEP se aceleró un 2,2% en la jornada de ayer, y finalizó el día en $1.370,35

acumulando una suba del 4,3% en lo que va de abril.

En el segmento oficial, el tipo de cambio minorista se ubicó en $1.095,75 mientras que el tipo

de cambio mayorista cerró la jornada en $1.075.

El dólar blue en tanto, subió $35 y se elevó hasta los $1.345 avanzando un 2,75% en la jornada del lunes.

De esta manera, la brecha que existe entre el dólar financiero, que es el más accesible y demandado, y el tipo de cambio mayorista, referencia para el comercio exterior, se elevó hasta el 27,47%.

En cuanto a las reservas del Banco Central (BCRA), la entidad volvió a quedar en posición vendedora por US$ 35 millones. El resultado de ayer se suma a los $1.700 millones que el BCRA perdió desde el pasado

14 de marzo, e implica que en 15 de las últimas 16 ruedas cambiarias, el BCRA debió vender reservas.

Según los datos publicados por la propia entidad, las reservas brutas perforaron ayer la barrera simbólica de los US$ 25.000 millones, y cerraron el lunes cayendo US$ 328 millones y con una marca de US$ 24.791 millones.

Desde el 7 de enero, cuando las reservas registraron US$ 32.904 millones, el BCRA perdió reservas por un total de US$ 8.113 millones.