Un economista ultra liberal señala que la salida del cepo podría implementarse sin sobresaltos

El atraso cambiario, la negociación con el FMI, las reservas y la relación con el escenario global post asunción de Donald Trump, son los grandes vectores de la economía nacional al inicio de 2025. Al respecto el director ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, dialogó con RÍO NEGRO.

PREGUNTA: ¿Cómo analiza el escenario global de 2025?

RESPUESTA: El contexto internacional se está volviendo un condicionante. Algunos consideraban que la asunción de Trump podía favorecernos, yo la verdad es que no compro esa hipótesis. El presidente de los Estados Unidos no tiene capacidad de mandarnos mañana un barco de plata. Sí es cierto que Trump, como presidente de los Estados Unidos tiene un peso importante en los organismos multilaterales. Pero lo cierto es que en el FMI ya estaban contentos con la Argentina antes de la asunción de Trump. Y tienen motivos.

P: ¿Habrá acuerdo con el FMI?

R: Argentina es un país que no tiene déficit primario y que incluso va a tener equilibrio fiscal pagando los intereses. Que dejó de emitir para financiar al gobierno. Que va a hacer las reformas estructurales que el Fondo siempre se consideró que había que hacer en un país normal. Con un gobierno que lo primero que hizo fue un enorme DNU y una ley bases sumamente exigente en términos de reformas económicas. A priori, en el Fondo deben haber dicho ‘si el gobierno cumple el 10% de esto, ya estamos chochos’. En ese marco Argentina va al organismo a pedir un nuevo acuerdo. Yo estimo que el acuerdo va a salir pronto.

P: ¿Qué garantiza que los desembolsos no caigan en un agujero negro cambiario como en 2018?

R: Justamente creo que ese es el gran problema que tiene el Fondo con la Argentina. El hecho de no haber ido aún a una unificación cambiaria. De lo contrario no habría inconvenientes con el acuerdo.

P: Es decir que existe atraso…

R: Hay atraso cambiario en tanto y en cuanto se sale con una unificación cambiaria. De lo contrario sería muy sencillo levantar el cepo cambiario al mismo tipo de cambio que el dólar oficial. Pero estamos teniendo una discusión a mi juicio absurda entre colegas respecto de ‘cuánto es’ ese atraso. Y digo que es absurda porque tuvimos la experiencia de una salida ordenada en 2016. En aquel momento la mayoría decía que si unificaban el tipo de cambio el dólar se iba por arriba de los paralelos. Y uno se preguntaba en ese momento ‘si el dólar se va a ir por arriba de los paralelos ¿Por qué no estamos todos comprando dólares?’. Finalmente, el oficial se ubicó cerca y por debajo del paralelo, y luego siguieron bajando los dos. Porque la verdad es que los mercados anticipan.

P: ¿Por qué no resultó efectiva la baja de retenciones?

R: La verdad es que al campo le conviene aprovechar el carry trade, liquidar ahora, ponerse en pesos y aprovechar la tasa de interés. Pero en realidad el campo no liquida porque los precios internacionales están muy bajos. Y todos estamos esperando que suban. Lo cierto es que por el momento van a ser bajos por la guerra comercial que ha generado Donald Trump. La mayoría de los analistas descarta que las bajas de tasa van a ser mucho más lentas o no van a existir. Eso quiere decir que la liquidez no se va a recuperar y que el dólar va a estar más fuerte. Los precios de nuestros comodities cotizan en dólares, con lo cual claramente quiere decir que van a caer.

P: ¿Qué proyecciones tienen para 2025?

R: Estamos hablando de una economía que va a estar creciendo este año arriba del 5%. O sea que el año que viene va a crecer todavía más, y hasta puede acercarse al 6%. En un escenario así, la estimación de recaudación para el año que viene va a ser fenomenal, y a menos que haya una sequía, el campo no va a ser el más gravitante en materia de recaudación. En materia de precios, estimamos que enero va a dar 2%, febrero va a dar en torno a 1,7%, y marzo podría ubicarse en 2%. Pero luego va a ser muy difícil que la inflación mensual de por arriba del 2%, y vamos a una inflación anual por debajo del 25%. El único factor de incertidumbre lo puede aportar el calendario electoral.

P: ¿Hasta qué punto la salida del cepo puede complicar lo que se logró en materia de precios?

R: Bueno, si la realidad es que el tipo de cambio paralelo te marca el nivel de atraso, ahí ya tenés tu respuesta.

P: ¿Qué opinan desde el liberalismo del discurso de Milei en Davos y la marcha de protesta?

R: El presidente tiene formas que yo no comparto. Por la forma en que se expresó, pudo resultar ofensivo. Creo que Milei no ha abandonado su adhesión a la idea de Benegas Lynch (h) en relación al ‘respeto irrestricto del proyecto de vida individual’. Es decir, no creo que el problema sea como cada uno vive su sexualidad, siempre que sea entre adultos que consienten. Sí creo que el problema radica en la discriminación positiva de parte del Estado para con una sola minoría. Nosotros adherimos a la idea de que si el Estado obliga a un privado a favorecer a una sola minoría (por ejemplo con los cupos de empleo), eso implica perjudicar a otras minorías. Y genera además una distorsión en la asignación de los recursos por eficiencia. No se contrata al más idóneo o eficiente para el puesto, sino al que la ley te obliga a contratar. De igual forma, si esa discriminación positiva implica erogación de recursos públicos.

Perfil

Aldo Abram es Licenciado en Economía (UBA) y Máster en Economía (Ucema).

Desde 2011 es Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, una de las usinas de pensamiento económico liberal más importantes del país.

Tiene una extensa trayectoria como asesor y consultor económico financiero en el ámbito privado, y es docente de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).