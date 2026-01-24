El fin de la «campana»: Wall Street avanza para operar las 24 horas del día 

Wall Street se prepara para apagar la luz de la oficina y dejar encendida la de los servidores. En una decisión que podría transformar para siempre el ritmo financiero global, la Bolsa de Nueva York (NYSE) presentó una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para permitir la negociación de acciones las 24 horas del día.

La iniciativa, impulsada a través de su plataforma electrónica NYSE Arca, busca que todas las acciones, ETFs y fondos cerrados de Estados Unidos puedan comprarse y venderse en cualquier momento, eliminando la histórica restricción de la «campana de cierre».

El «efecto cripto» y la demanda global

Según detallan los reportes de mercado, la motivación principal de este giro es la competencia feroz de los activos digitales. El auge de las criptomonedas, que cotizan 24/7 sin interrupciones, acostumbró a una nueva generación de inversores minoristas a la inmediatez total.

A esto se suma la demanda internacional. Actualmente, inversores de zonas horarias opuestas (como Asia o Europa) deben esperar a que amanezca en Nueva York para operar con liquidez real. La NYSE busca capturar ese flujo de capitales que hoy queda «dormido» o se desvía a mercados paralelos.

La movida no es aislada: startups como 24 Exchange (respaldada por el fondo del multimillonario Steve Cohen) ya habían pedido autorizaciones similares, presionando a los gigantes tradicionales a modernizarse o perder terreno.

Dudas sobre la liquidez y la volatilidad

Si bien la tecnología permite técnicamente el trading continuo, los analistas plantean interrogantes sobre la «salud» del mercado nocturno.

Liquidez: La preocupación principal es si habrá suficientes compradores y vendedores a las 3 de la mañana. La falta de volumen podría generar distorsiones de precios.

Volatilidad: Con menos operaciones, una orden grande podría mover el precio de una acción de manera brusca, generando saltos injustificados que no ocurrirían en el horario central.

Costos y Recursos: La medida obligaría a bancos y fondos de inversión a mantener mesas de dinero activas permanentemente, incrementando costos operativos y exigiendo personal en turnos rotativos.

Cómo funcionaría Wall Street las 24 horas

Hasta hoy, Wall Street opera de 9:30 a 16:00 (hora del Este), con sesiones extendidas («pre-market» y «after-market») que van desde las 4:00 hasta las 20:00. El nuevo esquema busca cubrir el «bache» de la madrugada, conectando el cierre de una jornada con el inicio de la siguiente sin pausas.

La solicitud está ahora en manos de los reguladores de la SEC, quienes deberán evaluar si este sistema garantiza la protección de los inversores ante posibles manipulaciones en horarios de baja actividad. De aprobarse, la icónica imagen del trader cerrando su día al toque de campana pasará a ser una postal del pasado.