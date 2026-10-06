La maniobra de los terrenos que lleva a un expolicía a juicio en Roca: está acusado de estafar a 24 personas

La Fiscalía presentó la prueba que pretende llevar al debate contra el ex empleado policial acusado por la maniobra.

La causa contra un exempleado policial acusado de una estafa reiterada en Roca avanza hacia el juicio. El Ministerio Público Fiscal presentó este martes la prueba que pretende incorporar durante el debate, en un expediente que tiene 24 denunciantes y un perjuicio económico estimado en unos 4.300.000 pesos y 750 dólares.

La Fiscalía prevé convocar a alrededor de 29 testigos, entre ellos las personas que denunciaron haber sido engañadas. Tras algunas convenciones probatorias acordadas con la defensa particular, solicitó que el juicio sea realizado ante un Tribunal Unipersonal.

Cómo habría sido la maniobra

Según explicó la fiscal Jessica González, los hechos ocurrieron “entre octubre de 2021 y marzo de 2024 en General Roca”. El imputado habría utilizado su condición de empleado policial para generar confianza y ofrecer una supuesta operación inmobiliaria.

De acuerdo con la acusación, exhibió un boleto de compraventa de una fracción de tierra ubicada en Paso Córdoba y aseguró tener una relación de amistad con el dueño de la inmobiliaria, además de ofrecer facilidades de pago.

“Fue así que el imputado indujo a error a un grupo de policías, quienes dispusieron de su patrimonio pagándole por diversos medios de pago, entre ellos dinero efectivo en pesos y dólares como transferencias bancarias”, sostuvo la Fiscalía.

El perjuicio económico

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal informó que los datos aportados fueron analizados por peritos contables. De ese trabajo surgió que el perjuicio para los denunciantes asciende aproximadamente a $4.300.000, además de 750 dólares.

La causa había sido reformulada el 3 de septiembre pasado y ahora quedó presentada la prueba con la que la acusación pretende sostener el caso durante el debate oral.

La causa camino al juicio

Una vez que la Oficina Judicial establezca la fecha, el acusado deberá responder por la calificación de “estafa reiterada (24 hechos) en concurso real”.

La Fiscalía y la defensa ya alcanzaron algunas convenciones probatorias, por lo que el Ministerio Público pidió que el juicio sea llevado adelante por un único juez.

El debate permitirá escuchar a las víctimas y al resto de los testigos convocados para reconstruir la maniobra denunciada y determinar la responsabilidad penal del acusado.