Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina: “Fue uno de los mayores honores de mi vida”

En una jornada muy especial para la Selección Argentina, Nicolás Otamendi realizó un emotivo posteo en redes sociales después de su último entrenamiento con la Albiceleste, en la previa de la despedida de Lionel Messi.

“Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual”, comenzó su mensaje en Instagram.

“Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez. Cada rincón parecía guardar una historia, cada mirada traía una despedida y cada instante me recordaba todo lo que significó vestir estos colores”, expresó Otamendi.

“Pero también me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”, agregó.

El defensor también agradeció el acompañamiento de los hinchas a lo largo de su carrera con la Selección: “Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos. Gracias por acompañarnos en los momentos felices y por sostenernos cuando las cosas no salían como esperábamos”.

Sobre la despedida de Lionel Messi, Otamendi escribió: “Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga”.

Y agregó, en referencia al capitán de la Selección: “Mañana (martes) va a ser un día muy especial, porque va a ser el día del mejor jugador de todos los tiempos. Fue un privilegio ser parte de tu historia, enano. Hasta siempre, Selección. Gracias por todo”, cerró Otamendi.

El paso de Nicolás Otamendi por la Selección Argentina

Otamendi disputó 139 partidos con la Selección Argentina y convirtió ocho goles. Uno de los más recordados fue el cabezazo ante Brasil en el Maracaná, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que le permitió a la Albiceleste vencer a la Canarinha y cortar su histórico invicto como local en esa competencia.

El defensor surgido de Vélez Sarsfield debutó con la Selección el 20 de mayo de 2009, en el triunfo 3-1 ante Panamá, en el estadio de Colón. El entrenador que apostó por aquel joven defensor fue nada menos que Diego Armando Maradona.

A lo largo de su carrera internacional, Otamendi disputó cuatro Mundiales: Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. La única edición que se perdió fue Brasil 2014, cuando, pese a atravesar un buen momento en el fútbol europeo, no fue convocado por Alejandro Sabella.

El actual defensor de River Plate se despide de la Selección después de disputar su segunda final de una Copa del Mundo y de haber alcanzado la gloria máxima en Qatar 2022, donde levantó el trofeo junto al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Además, conquistó dos Copas América, en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, y una Finalissima. Otamendi también fue uno de los referentes de la generación que marcó una época en la Selección Argentina y que quedará en la memoria de los hinchas.

Con información de ESPN