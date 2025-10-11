El fin de semana largo impulsó los viajes de compras a Chile: los productos más buscados por los argentinos

El fin de semana largo por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural impulsó de nuevo las escapadas a Chile para aprovechar los precios más baratos. Durante el viernes se registró un gran egreso de argentinos por los pasos fronterizos y los mercados chilenos ya brindaron algunos datos de los productos más buscados por los turistas.

El fenómeno se repite una vez más, miles de argentinos aprovecharon el fin de semana largo y viajaron a Chile. El interés no está sólo en disfrutar de los destinos turísticos, sino en aprovechar la fuerte brecha de precios que persiste entre la Argentina y el país vecino, pese a la suba registrada por el dólar en las últimas semanas.

Durante el jueves previo al feriado del 10 de octubre y el mismo vierne, en las ciudades chilenas cercanas a la frontera, se observaron largas filas de vehículos con patente argentina. Además los comerciantes también dieron cuenta de que durante estos días hubo una fuerte actividad comercial.

Furor por Chile: los productos más buscados entre los argentinos

De acuerdo a los datos revelados por el sector turístico y aduanero, los productos más elegidos por los argentinos se reparten entre los rubros de electrónica, indumentaria, calzado, cosmética y perfumería.

Para aprovechar el interés y el ingreso de turistas argentinos, diferentes tiendas chilenas lanzaron promociones especiales.

Falabella, por ejemplo, puso en venta artículos seleccionados con descuentos de hasta el 50%. Las zapatillas de marca como Adidas y Nike se ofrecían a 26.990 pesos chilenos que serían 28,11 dólares equivalentes a $40.766 argentinos. En Argentina, un modelo similar supera los $90.000.

También en tiendas de tecnología y electrodomésticos se destacó la rebaja en productos como televisores y freidoras eléctricas.

Según los datos que trascendieron, un Smart TV TCL 50S5K 50” Full HD QLED Google TV cuesta en Chile 219.990 pesos, es decir 229,16 dólares o $332.277 pesos argentinos, mientras que en Argentina rondan los $700.000.

Por su parte una freidora eléctrica de 5,5 litros Wurden se ofrece a 39.990 pesos chilenos, 41,66 dólares o 60.401 pesos argentinos.

Los comercios complementaron las rebajas con cupones de descuentos, combos y liquidaciones especiales, lo que captó más la atención entre los turistas argentinos.