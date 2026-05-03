Subasta récord de inmuebles del Estado: cómo el Gobierno de Javier Milei recaudó casi 280 millones de dólares

La gestión de Javier Milei convirtió la reducción de la estructura pública en una fuente de liquidez inmediata. Según un relevamiento de los portales oficiales de la AABE y ComprAr, el Gobierno ya concretó la venta de 15 inmuebles del Estado por un total de 278,9 millones de dólares.

El monto refleja una operatividad mayor a la detallada recientemente por la Jefatura de Gabinete ante los diputados, donde se habían consignado ingresos por 75 millones de dólares, posiblemente por una diferencia en los plazos de corte del informe oficial.

Los «pesos pesados» de la subasta electrónica

El grueso de la recaudación provino de tierras de altísimo valor inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, donde los grandes desarrolladores ganaron la pulseada:

Palermo (Cerviño y Bullrich): el predio donde funciona el Portal Palermo (Jumbo/Easy) fue la joya de la corona. Consultatio SA (Eduardo Costantini) lo compró por U$S 127 millones .

el predio donde funciona el Portal Palermo (Jumbo/Easy) fue la joya de la corona. (Eduardo Costantini) lo compró por . Bajo Belgrano: una manzana de la Policía Federal se remató por U$S 46,5 millones , duplicando su precio base.

una manzana de la Policía Federal se remató por , duplicando su precio base. Edificio INTA: ubicado en Barrio Parque, se vendió por U$S 18,5 millones a una firma vinculada a IRSA. La polémica estalló porque los fondos, que debían ir al organismo científico, fueron derivados por decreto al Tesoro Nacional.

El remate también alcanzó bienes decomisados en causas judiciales de alto impacto, transformando el rastro del delito en dólares frescos:

La herencia de Muñoz: se liquidó una residencia en Villa Devoto que perteneció al exsecretario de los Kirchner por U$S 673.000 .

se liquidó una residencia en Villa Devoto que perteneció al exsecretario de los Kirchner por . Causa «Carbón Blanco»: una mansión en Belgrano R, propiedad del fallecido capo narco Carlos Salvatore, se vendió por U$S 1 millón.

¿Cómo funciona la subasta de bienes públicos?

Cualquier particular o empresa puede participar de estas ventas que se realizan de forma totalmente digital. El procedimiento se divide en tres categorías: