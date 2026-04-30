La billetera virtual de Carrefour perdió el liderazgo: quién paga más tras la actualización del ranking

El ranking de cuentas remuneradas, billeteras virtuales, fondos money market y plazos fijos volvió a cambiar. La reciente actualización dejó una competencia más ajustada y algunas aplicaciones perdieron el liderazgo, lo que obligó a los ahorrista a reevaluar donde conviene depositar su dinero.

Carrefour perdió el liderazgo en el ranking de billeteras virtuales

Carrefour Banco era una de las alternativas más atractivas ya que ofrecía una TNA de 23%, lo que la dejaba por encima de todas las billeteras de uso masivo y mantenía una ventaja importante frente a opciones tradicionales.

A cambio, una cuenta con condiciones especiales pasó al frente. Según el ranking difundido por el sitio ComparaTasas.ar, la nueva líder del ranking es Ualá que ofrece una TNA de 27% para los usuarios más fieles a la plataforma.

La diferencia es la tasa no está disponible para cualquier usuario y, para acceder, la persona debe acumular $500.000 entre inversiones y consumos durante el mes y recién así obtiene la tasa Plus2 para el periodo que le sigue. No se trata de una remuneración abierta y automática, sino de un beneficio condicionado al nivel de actividad dentro de la billetera.

El ranking de billeteras virtuales: tasas fijas y con condiciones especiales

Teniendo en cuenta las nuevas opciones, el ranking de billeteras virtuales se conformó de la siguiente manera:

En la opción de cuentas remuneradas y billeteras con tasa fija garantizada:

Carrefour Banco: 23.00% TNA

Ualá: 21.00% TNA

Naranja X: 19.00% TNA

En la opción con condiciones especiales (productos con requisitos o condiciones particulares para acceder):