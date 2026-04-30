La billetera virtual de Carrefour perdió el liderazgo: quién paga más tras la actualización del ranking
El ranking incluye a aquellas billeteras virtuales que ofrecen tasas fijas y las que tienen condiciones especiales.
El ranking de cuentas remuneradas, billeteras virtuales, fondos money market y plazos fijos volvió a cambiar. La reciente actualización dejó una competencia más ajustada y algunas aplicaciones perdieron el liderazgo, lo que obligó a los ahorrista a reevaluar donde conviene depositar su dinero.
Carrefour perdió el liderazgo en el ranking de billeteras virtuales
Carrefour Banco era una de las alternativas más atractivas ya que ofrecía una TNA de 23%, lo que la dejaba por encima de todas las billeteras de uso masivo y mantenía una ventaja importante frente a opciones tradicionales.
A cambio, una cuenta con condiciones especiales pasó al frente. Según el ranking difundido por el sitio ComparaTasas.ar, la nueva líder del ranking es Ualá que ofrece una TNA de 27% para los usuarios más fieles a la plataforma.
La diferencia es la tasa no está disponible para cualquier usuario y, para acceder, la persona debe acumular $500.000 entre inversiones y consumos durante el mes y recién así obtiene la tasa Plus2 para el periodo que le sigue. No se trata de una remuneración abierta y automática, sino de un beneficio condicionado al nivel de actividad dentro de la billetera.
El ranking de billeteras virtuales: tasas fijas y con condiciones especiales
Teniendo en cuenta las nuevas opciones, el ranking de billeteras virtuales se conformó de la siguiente manera:
En la opción de cuentas remuneradas y billeteras con tasa fija garantizada:
- Carrefour Banco: 23.00% TNA
- Ualá: 21.00% TNA
- Naranja X: 19.00% TNA
En la opción con condiciones especiales (productos con requisitos o condiciones particulares para acceder):
- Ualá Plus 2: 27.00% TNA (Acumulá $500.000 entre inversiones y consumos para acceder a la tasa Plus 2 en el momento)
- Ualá Plus 1: 24.00% TNA (Acumulá $250.000 entre inversiones y consumos para acceder a la tasa Plus 1 en el momento)
- Fiwind: 23.00% TNA (Bonificación sin vigencia garantizada, puede cambiar o descontinuarse)
- Supervielle Hit IOL: 20.00% TNA (solo Clientes Cuenta Hit IOL)
- Cresium: 19.80% TNA (solo Personas Jurídicas)
- Supervielle: 16.00% TNA (solo Clientes Plan Sueldo)
- Banco Nación: 14.00% TNA (Beneficio exclusivo para titulares de Cuenta Sueldo en Banco Nación)
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