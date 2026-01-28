Temu acudió a la Justicia por las restricciones en su contra tras una denuncia de Mercado Libre en el Gobierno

La disputa entre Mercado Libre y las apps chinas continúa por la vía legal este año. Luego de que el presidente del unicorno argentino pidiera mayores regulaciones para los asiáticos, la empresa que fundó Marcos Galperín denunció a Temu ante el Ministerio de Economía y la oriental respondió acudiendo a la Justicia.

Según informó La Nación, Mercado Libre radicó una denuncia el pasado agosto de 2025 ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, la cual depende de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Desde la empresa argentina reportaron una «estrategia desleal y contraria a las disposiciones del Decreto de Lealtad Comercial N° 274/2019 por parte de Temu”.

La acusación implica “mensajes engañosos para los consumidores sobre promociones, precios de los productos y ofertas”.

A partir de esta denuncia, la dirección dictó una medida preventiva que obligaba a la plataforma china a cesar su estrategia publicitaria, en los «canales digitales, propios o de terceros y anuncios o mensajes promocionales engañosos».

Desde Mercado Libre aclararon al medio ya citado que su denuncia está ligada al cumplimiento de nrmas sobre publicidad engañosa y «no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones». La compañía comentó que apoya abrir el mercado de productos extranjeros y que incluso ofrece la opción dentro de su plataforma.

La denuncia de la gigante de ecommerce nacional se radicó luego de que Temu armara una gran campaña de publicidad en redes sociales en el país y hasta cerrara una alianza comercial con Andreani para distribuir sus paquetes.

Ahora, la empresa china reclamó ante la Justicia una medida cuatelar que suspenda las acutaciones iniciadas en su contra. El caso quedó bajo jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Mercado Libre pidió más regulaciones a Shein y Temu

El CEO de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, habló por primera vez de la competencia asíatica en el mercado de plataformas en junio del 2025.

El ejecutivo expuso en la conferencia anual de la consultora Abeceb, en donde fue consultado por el avance de las plataformas en Latinoamérica.

«Creo que es importante que los países regulen de alguna manera porque el 90% del volumen de Mercado Libre en cualquiera de los países lo hacen comercios, pymes ó vendedores locales«, contextualizó de la Serna.

En este sentido, comparó: «Cuando uno abre indiscriminadamente a algún asiático o un chino te manda un producto por barco que tarda 25 días, el día que llegó andá a saber cómo lo podes devolver, que el día que lo compraste no tenés la capacidad de financiarlo, y demás. En realidad le estás dando a trabajo a las empresas chinas, no a las argentinos«.

A esto, el CEO de Mercado Libre apuntó que además «es muy difícil cobrarles impuestos» a diferencia de lo que ocurre con las plataformas locales.

Por otra parte, acotó que en Argentina el impacto de las plataformas chinas aún es «tenue» a comparación de México y Brasil: «Nos han obligados de alguna manera a ser más agresivos y enfocarnos en los países que están compitiendo concretamente».

«Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compitan. Y ahí las regulaciones son sumamente importantes, tanto en el negocio financiero como en el comercio. Sobre todo porque quienes regulan esto no terminan de entender cómo funcionan ú otras veces responden a otros intereses o lobby de compañías más tradicionales», concluyó.