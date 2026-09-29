Todos los aumentos que llegan en octubre 2026: cuánto suben alquileres, colectivos, luz, gas y otros servicios

Con el cambio de mes a la vuelta de la esquina, se prevé una nueva tanda de incrementos en servicios públicos y privados que impactará de lleno en los gastos fijos familiares. Se tratan de ajustes que responderán, en parte, al último dato de inflación de agosto (1,7%). En otros casos, el impacto derivará del reciente incremento en los combustibles dispuesto por YPF, impulsado por la tensión en Medio Oriente y su constante presión sobre el mercado petrolero.

Si bien aún resta la confirmación oficial de cada entidad para precisar más detalles, se adelantó que subirán las cuotas de las prepagas, los pasajes en transportes y las tarifas de energía, entre otros rubros.

Aumentan las prepagas en octubre 2026

Las empresas de medicina prepaga definieron las tarifas de octubre, confirmando que la mayoría aplicará subas cercanas al 2%, con una sola excepción que alcanzará el 4,9%.

Las firmas informaron los incrementos a sus afiliados durante las últimas semanas mediante comunicados formales y registraron los datos en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

En ese sentido, los ajustes previstos son:

OSDE: aumentos entre 1,9% y 2,1%, según el plan.

aumentos entre 1,9% y 2,1%, según el plan. Swiss Medical: suba del 2%.

suba del 2%. Sancor Salud: alza de entre 2,06% y 2,81%, según el plan y la región.

alza de entre 2,06% y 2,81%, según el plan y la región. Galeno: incrementos promedio del 2,4%.

incrementos promedio del 2,4%. Omint: suba que alcanzará hasta el 4,9%.

Colectivos: habrá más aumentos en Buenos Aires, ¿qué pasa con el KoKo?

Tras la suba de combustibles y el último dato del IPC, se espera que haya un incremento generalizado en las tarifas de los colectivos y otros transportes públicos. Los ajustes serán variados y en su mayoría se dan en Buenos Aires, pero no se descarta que haya un impacto en el servicio KoKo que funciona en Río Negro y Neuquén.

Según la información brindada por el sitio Ámbito, las tarifas de subte y los colectivos, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, subirán hasta cerca del 3,7%. Los valores variarán según el tramo y la zona.

Respecto al servicio de colectivos Koko en el norte patagónico, ni la empresa ni la Secretaría de Transporte provincial han confirmado un nuevo incremento. No obstante, dado que los ajustes son trimestrales y el último aumento se aplicó en agosto, no debería registrarse una suba hasta noviembre de 2026.

Suba en alquileres: qué pasa en octubre

Los alquileres que se actualizan mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central sufrirán un incremento el próximo mes. Cabe recordar que, tras la derogación de la Ley de Alquileres, los nuevos acuerdos ya no están sujetos a un plazo ni a un indicador obligatorio, permitiendo que las partes pacten libremente la frecuencia y el mecanismo de ajuste.

Para octubre, las subas varían según la periodicidad acordada entre propietario e inquilino:

Ajuste trimestral: 6,72%

6,72% Ajuste cuatrimestral: 9,83%

9,83% Ajuste semestral: 17,04%

17,04% Ajuste anual: 31,67%

Suben la luz y el gas en octubre

Las tarifas de gas y electricidad volverán a aumentar en octubre. Se espera que en los próximos días el Gobierno publique en el Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios para Metrogas, Naturgy BAN, Edenor y Edesur.

Aunque las cifras definitivas aún no se dieron a conocer, como referencia, en agosto la luz subió un 1,78% para Edenor y un 1,71% para Edesur, mientras que el gas había acumulado en julio un incremento promedio del 3,01%.

A estos aumentos se suma un cambio estructural: el Senado convirtió en ley la reforma del régimen de zonas frías. La medida elimina el subsidio automático de entre el 30% y el 50% sobre la tarifa de gas a más de un millón de usuarios en 11 provincias fuera de la Patagonia, quienes pasarán a ser evaluados bajo el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Suben las tarifas de agua

Las tarifas del servicio de agua de AySA registrarán un nuevo incremento el próximo mes. De acuerdo con el Coeficiente de Modificación K publicado por el ERAS en su sitio oficial, el ajuste será del 2,17% en octubre.

Este indicador pasará de 2.326,1757 a 2.376,5912 en el marco del mecanismo de actualización mensual basado en la fórmula polinómica que combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC.

Cabe señalar que el tope del 3% mensual que rigió entre mayo y agosto dejó de aplicarse desde septiembre, por lo que los nuevos valores responden directamente a la fórmula sin techo.

Con información de Ámbito