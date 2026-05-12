Furor por el Hot Sale de mayo 2026: cuáles son los productos estrella y las promociones más buscadas

El Hot Sale de mayo 2026 está causando furor. El lunes inició uno de los eventos de descuentos más esperado del año y según revelaron, ya son 120 mil los usuarios que navegaron por la web con el foco puesto en categorías como electrodomésticos, indumentaria y viajes.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) informó que el Hot Sale se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59 y cuenta con más de 800 marcas que ofrecen: descuentos, cuotas sin interés y promociones.

Durante estos días, los consumidores podrán encontrar 11 categorías: Electro y Tecno, Viajes, Bebés y Niños, Salud y belleza, Deportes y Fitness, Indumentaria y Calzado, Muebles, Hogar y Deco; Supermercado, Gastronomía y Bodegas; Motos y Autos, Servicios y Varios. También habrá más de 15.000 MegaOfertas.

Los productos estrella del Hot Sale

De acuerdo al informe que difundió CACE, las categorías más buscadas hasta el momento, fueron:

Electrodomésticos

Indumentaria

Viajes

Muebles

Maquillajes

Deportes

Niños

MegaOfertas

Autos

Supermercados y bodegas

En tanto, los productos más buscados fueron:

Heladera

Zapatillas

Lavarropas

Notebook

Smart tv

Celulares

Aire acondicionado

TV

Cafetera

Cocina

Las promociones más buscadas

En el sitio web oficial del Hot Sale, se pueden encontrar increíbles descuentos. En el caso de una Cafetera Nespresso Citiz Platinum, esta bajó de $623.399 a $311.699, una rebaja de 50%. Además, también se ofrece la opción de compa en 6 cuotas sin interés.

Por su parte, una freidora de aire ATMA tiene un valor de $94.999 luego de aplicado el 50% off y una Aspiradora Robot Inteligente puede encontrarse con un descuento de 65%, a $139.999.

En categoría viajes, Aerolíneas Argentinas ofrece un 10% de descuento en todas sus rutas y hasta 12 cuotas sin interés con bajos y tarjetas seleccionadas en destinos nacionales. En paralelo, Despegar habilitó la financiación en tres pagos sin interés para viajar al exterior y hasta 12 en paquetes y hoteles dentro de Argentina.

También el HotSale ofrece paquetes a Europa con descuentos de 10% y posibilidad de financiación. Para viajar por el interior del país, varias empresas tienen descuentos de hasta 40% con la Patagonia como destino destacado.

Mercado Libre es otro de los sitios más visitado en este Hot Sale ya que promete hasta 50% off en miles de productos de distintas categorías y hasta 18 cuotas sin interés.