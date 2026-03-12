Lumilagro ahora importa de China luego de desvincular 170 trabajadores: «Apagamos el horno»

La empresa de termos Lumilagro al igual que otras firmas, comunicó que inició un proceso de reconversión. El año pasado desvinculó a 170 trabajadores. Su planta en Tortuguitas sigue operativa.

Desde la entidad dijeron que ahora están importando desde China.

Cambios en la estructura de Lumilagro

Martín Nadler, director ejecutivo de Lumilagro, informó de un cambio radica. “Apagamos el horno porque tenemos mucho stock de termos con botellas de vidrio de la pandemia, cuando era muy conveniente producir. Entonces todavía estamos trabajando con ese remanente. Si bien ahora estamos importando desde China, cuando sea el momento, si vuelve a ser rentable fabricar en la Argentina, podemos retomar la producción sin problemas: la planta está equipada para hacerlo”, explicó

Y agregó: «Es importante aclarar que el cuerpo externo de plástico del termo se fabrica en el país. Por lo tanto, cuanto más termos de vidrio vendemos, mayor es también la producción local. Esa parte necesariamente se hace acá por una cuestión de costos logísticos: traer desde el exterior un producto con tanto volumen de aire lo volvería demasiado caro”, dijo en diálogo con Infobae.

El medio de Buenos AIres explicó que ahora el negocio ahora está concentrado principalmente en diseñar termos de acero en el país y producirlos en China, donde resulta más conveniente por el nivel del tipo de cambio y los altos costos internos. “Decidimos dar un salto de calidad importante y, finalmente, la reducción de costos terminó siendo de alrededor del 15%», precisó Nadler.

Además mencionó que la demanda de termos con botella de vidrio cayó cerca de un 60% después de la pandemia.

Lumilagro con menos empleados

En su momento de mayor apogeo, la empresa llegó a tener hasta 300 empleados. Allí se producía durante 24 horas al día.

Ahora la plantilla se redujo a unos 100 empleados, de los cuales 50 son directos y 50 indirectos.

Nadler mencionó que las ventas mejoraron desde el último mes con las incorporación de nuevos productos. «La recepción fue excelente”, marcó.