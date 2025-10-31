Vencimiento inminente golpea las reservas del BCRA: el Gobierno pagará 822 millones de dólares al FMI

El Gobierno de Javier Milei afrontará el próximo lunes un importante vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Deberá desembolsar 822 millones de dólares solo por intereses del acuerdo de refinanciación de la deuda original, firmada en 2018.

La obligación corresponde a intereses del crédito de 45.000 millones de dólares. A diferencia de los vencimientos de capital, esta clase de pago no permite prórrogas hasta fin de mes, lo que obliga al equipo económico a utilizar las reservas internacionales.

Estas arcas se encuentran hoy reforzadas por el préstamo de 20.000 millones de dólares obtenido en abril.

La cancelación podría afectar al Banco Central (BCRA). Al jueves, las reservas internacionales brutas ascendían a US$ 40.495 millones. Si se suman los US$ 217 millones que vencen con otros organismos multilaterales, el total de compromisos en moneda extranjera para noviembre asciende a US$ 1.038 millones.

Se resienten las reservas, tras postergarse la auditoría clave del FMI

En principio, el Ministerio de Economía esperaba compensar esta salida con un desembolso de alrededor de US$ 1.000 millones del propio FMI, pendiente de una nueva revisión del acuerdo vigente.

Sin embargo, la última negociación que relajó las metas de acumulación de reservas también postergó las auditorías.

La próxima será en enero y hasta ese momento no habrá nuevos giros del organismo. El equipo económico, pese a este impacto, anunció en los últimos días que desarrollará un programa de compra de reservas, aunque el vencimiento inminente obliga a priorizar el fortalecimiento posterior de las arcas del BCRA.

El plan de Luis Caputo: 3.000 millones de dólares en enero para el regreso a la deuda global

El resultado electoral desató una euforia en los mercados financieros, impulsando una drástica caída del riesgo país que podría permitir a la Argentina regresar al mercado internacional de deuda. El ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa que la ventana se abrirá en enero, momento en que el país debe afrontar vencimientos por unos US$ 4.500 millones.

El plan es aprovechar este envión para testear el apetito de los fondos de inversión y los bancos globales por posicionarse en deuda argentina con una colocación inicial que rondaría los US$ 3.000 millones.

La clave del optimismo de Caputo reside en la rápida mejora de las condiciones financieras. El riesgo país perforó recientemente la barrera de los 650 puntos y, si esta tendencia se mantiene, podría acercarse a los 500 puntos en las próximas semanas.

Este nivel es considerado por el equipo económico como el umbral adecuado para proponer un nuevo endeudamiento con tasas de interés inferiores al 10% anual. Analistas estiman que la emisión de US$ 3.000 millones captaría el interés de diversos bancos internacionales y fondos de inversión que han estado monitoreando el escenario post-electoral.

Una colocación soberana exitosa representaría un logro crucial para la administración de Javier Milei, que asumió el cargo heredando un país al borde de la hiperinflación debido a la excesiva emisión monetaria del gobierno anterior.

Caputo y su equipo consideran que esta emisión no solo ayudaría a cubrir parte de los vencimientos de enero, sino que también enviaría una poderosa señal de confianza y normalización a la comunidad financiera internacional, marcando un hito en la recuperación de la credibilidad argentina.

La administración dispone de un aliado estratégico en el Tesoro de los Estados Unidos, que se ha comprometido a sostener el plan económico de Milei, materializado en la liberación de un swap de monedas por US$ 20.000 millones.

Además, las empresas de primera línea ya están validando el nuevo escenario: Tecpetrol y YPF lograron colocar Obligaciones Negociables en el exterior por US$ 750 millones y US$ 500 millones, respectivamente, a tasas que perforaron el 8,5% anual.

*Con información de Agencia de Noticias Argentinas