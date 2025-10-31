Javier Milei viajará a la asunción de Rodrigo Paz: «Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre»

El presidente Javier Milei confirmó que viajará a Bolivia el próximo sábado 8 de noviembre para asistir a la ceremonia de asunción del centrista Rodrigo Paz, el presidente electo que se impuso en el balotaje con el 54.5% de los votos. Paz le puso fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). El jefe de Estado argentino sostuvo que Bolivia “va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”, a lo que denominó como “socialismo del siglo XXI”.

Aunque la agenda bilateral se encuentra en plena definición, fuentes oficiales de Casa Rosada confirmaron a la agencia Noticias Argentinas la presencia del mandatario en la toma de posesión. La ceremonia tendrá lugar en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ubicada en La Paz.

El saludo de Milei al mandatario electo Rodrigo Paz se realizó poco después de que se oficializaran los resultados de los comicios. En ese mensaje, el presidente argentino celebró el resultado, enfatizando el compromiso del pueblo boliviano con «la democracia y el deseo de renovación».

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia. (EP).

Javier Milei celebró el «fracasado modelo del socialismo del siglo XXI»

El tono celebratorio de Milei se debe a que la victoria de Paz, de 58 años, representa el fin de un ciclo de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Al referirse a este cambio, el jefe de Estado argentino afirmó: “Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a nuestra región”.

El mandatario argentino concluyó su mensaje de felicitación con su habitual estilo: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”. El viaje subraya el interés del gobierno argentino en fortalecer lazos con países que, según su visión, adoptan modelos de apertura económica.

Impulso federal y euforia en los mercados: La mejor semana del Gobierno de Milei

El gobierno nacional cerró una semana de fuerte optimismo, marcada por una inusual euforia en los mercados financieros y un crucial acercamiento político con las provincias. Este período culminó con una cumbre productiva en Casa Rosada, que congregó a veinte gobernadores, incluyendo la participación de Alberto Weretilneck por Río Negro y la virtual vicegobernadora neuquina, Zulma Reina. Este doble impulso —financiero y político— indica un giro en la gestión donde se buscará priorizar la reactivación económica del país, con la Ley Bases 2 como principal herramienta de consenso legislativo.

Según el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, esta fue la «mejor semana» para el gobierno de Javier Milei desde su asunción. La euforia se reflejó en subas impresionantes de los papeles argentinos que cotizan en Nueva York y en una mejora notoria en el precio de los bonos. Como indicador clave de confianza, el riesgo país logró ubicarse por debajo de los 700 puntos, acercando la posibilidad de que Argentina pueda volver a obtener financiamiento internacional. Esta nueva estrategia financiera se entrelaza con una renovada planificación para la acumulación de reservas.

Este favorable panorama financiero se complementó con un significativo movimiento político en la Casa Rosada. La reunión de Milei con 20 gobernadores fue interpretada como una «cara más negociadora» del gobierno, en su búsqueda de gobernabilidad.

La presencia del propio mandatario, quien suele delegar estos encuentros, no fue un dato menor; funcionó como un mensaje claro para los mandatarios provinciales que reclamaban un interlocutor directo ante la dispersión de voces internas. La cumbre demostró amplitud al incluir referentes del PRO, el peronismo y el radicalismo, aunque se registraron las ausencias de los gobernadores considerados ultra-K.

El principal objetivo de este encuentro federal fue sentar las bases para la construcción de una nueva Ley Bases, que buscará el consenso necesario en el Congreso. A pesar de contar con minoría en ambas cámaras, el gobierno aspira a construir mayorías sumando voluntades de legisladores de las provincias que mostraron afinidad en la cumbre.

Este intento de forjar gobernabilidad y ofrecer previsibilidad es un factor largamente demandado por inversores y por el propio gobierno de Estados Unidos, consolidando un período clave en la gestión libertaria.