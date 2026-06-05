Dólar a $1.658 y US$17.000 millones parados en los bancos: por qué el BCRA busca reactivar el crédito en el segundo semestre

La macroeconomía argentina ingresa en una etapa de definiciones clave de cara a la segunda mitad de 2026. Con el cumplimiento anticipado de las metas fiscales y de reservas acordadas con el FMI, el frente financiero muestra señales de estabilidad que impactan de lleno en las planillas del mercado.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA) consolidó un sendero de desinflación pronunciado, proyectando un 2,3% para mayo y un 2,1% para junio, con la expectativa oficial de perforar la barrera del 2% a partir de agosto.

Para explicar las implicancias de esta etapa de transición, el periodista especializado en economía Pablo Wende analizó el panorama en su columna habitual de Río Negro Radio. El analista matizó el discurso de optimismo absoluto del oficialismo respecto a la velocidad de la reactivación en los sectores tradicionales y advirtió que el desplome del consumo genera un escenario dispar en el entramado productivo. «Si uno mira los datos duros, no se ve esa situación espectacular, sobre todo por los datos de empleo. El empleo formal está cayendo, no creciendo. En un país que vive del consumo y el consumo cae, no creo que eso favorezca a las Pymes», explicó Wende.

¿Qué pasará con las reservas del BCRA y las metas del FMI en el segundo semestre?

A pesar de las complejidades en la economía real, el Banco Central superó los US$10.000 millones de compras en el mercado oficial, blindando las exigencias del organismo internacional antes de lo previsto. Al respecto, Wende precisó en Río Negro Radio que las proyecciones privadas recalibraron el valor de la divisa para el cierre del año, ubicándola en torno a los US$1.658 bajo la continuidad del esquema de devaluación administrada (crawling peg).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA). La entidad presidida por Santiago Bausili mantiene activos los controles cambiarios. (Foto: Clarín Fotografía)

«Al gobierno le sirve el dólar bajo para que baje la inflación. En el segundo semestre habrá menos ingreso de divisas y más demanda, por lo que el tipo de cambio se empezará a mover más ‘tranqui«, detalló el especialista. Sin embargo, advirtió que la fisonomía de una Argentina encarecida en moneda extranjera ya genera efectos colaterales en la competitividad: «El costo de la construcción subió 50% en dólares y no se le vende a nadie. Hay sectores que se benefician y otros que la sufren».

La propuesta de Domingo Cavallo para liberar los US$17.000 millones parados

Uno de los puntos más críticos del sistema financiero actual es la enorme liquidez atrapada en las entidades bancarias sin canales de colocación productiva. Actualmente, existen cerca de US$17.000 millones de ahorristas depositados que no se transforman en crédito debido a las estrictas regulaciones y a la falta de demanda real, provocando que los plazos fijos en moneda dura rindan apenas un 1% anual.

Frente a esta encrucijada, Wende destacó la propuesta del exministro de Economía Domingo Cavallo para liberar los préstamos en dólares a cualquier sector, emulando los esquemas bimonetarios de Perú o Uruguay. Esta falta de crédito convive con un proceso de reconversión industrial profunda.

«Es lo que dice Milei (por Javier) sobre la ‘destrucción creativa’ de Schumpeter (por Joseph). Tiene que morir lo viejo para que nazca lo nuevo. Hoy estamos más en la etapa de que muere lo viejo: empresas que vivían de los subsidios, del proteccionismo o del dólar barato», argumentó el columnista.

El fenómeno Vaca Muerta y la millonaria venta de las estaciones Shell

Frente a la menor oferta estacional de divisas del agro para el segundo semestre, la Patagonia se consolida como el principal pulmón de abastecimiento para las arcas del Banco Central. Las proyecciones indican que la balanza comercial del sector energético generará un superávit de casi US$10.000 millones este año, traccionado por el desarrollo hidrocarburífero regional.

«Vaca Muerta es espectacular. Eso va a contrapesar la mala estacionalidad del segundo semestre. Está generando apuestas fuertes en Añelo, Neuquén. Hay un recambio geográfico del PBI en Argentina», aseguró.

Este potencial explica el fuerte recambio de posiciones corporativas, donde los grupos locales ganan terreno ante la cautela de los fondos extranjeros. El hito de la semana fue la venta de las 630 estaciones de servicio de Shell (Raízen) al grupo suizo Mercuria y a José Luis Manzano por US$1.400 millones.

«Muchos dicen ‘los extranjeros se van porque no les gusta Milei’, pero en realidad son empresas que hace años querían irse y no podían por el cepo», concluvió Wende, anticipando además que el grupo Newsan anunciará próximamente la compra de una fuerte firma exportadora mientras el mercado financiero local espera ver si en junio la organización MSCI reclasifica a la Argentina para sacarla de la categoría «Stand-alone».

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