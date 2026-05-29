Confirman un caso de tuberculosis en una provincia de la Patagonia: es el segundo en una semana

El chico fue el segundo caso en el país en los últimos días (Foto: archivo)

La provincia de Santa Cruz activó los protocolos sanitarios tras detectar un caso de tuberculosis en un colegio. Se trata del primer caso confirmado en la institución educativa por el cual se inició una investigación epidemiológica

El joven permanece bajo supervisión medica para determinar las causas y el avance de la enfermedad. La detección de la infección respiratoria provocó el protocolo de seguridad para prevenir contagios.

Luego de conocer el diagnóstico, la cartera sanitaria convocó a las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), entre ellas la directora provincial del nivel educativo correspondiente, supervisores y equipos directivos de las instituciones, junto a miembros del ministerio de Salud y Ambiente.

La provincia de Santa Cruz no tuvo reportes recientes de casos de tuberculosis. Las autoridades iniciaron la convocatoria de jornadas de comunicación y educación sanitaria dirigidas a familias, docentes y personal auxiliar de las instituciones afectadas.

A pesar de la repercusión del caso y la posible amenaza sanitaria que podría surgir, los dirigentes escolares aseguraron que “los riesgos son mínimos”.

Confirman un caso de tuberculosis en Santa Cruz: el avance del caso y las medidas sanitarias que se aplicaron

Tras el caso del joven, la institución inició la investigación por posibles contagios directos en el trascurso de la jornada. El procedimiento incluyó la tarea de los equipos de Salud y Educación para identificar y evaluar los contactos estrechos y disponer de los estudios clínicos complementarios.

El cuerpo de salud local informó que «de acuerdo con la evaluación epidemiológica realizada, la situación se encuentra controlada y bajo seguimiento».

A su vez, indicaron quiénes serán las personas consideradas para revisar su estado de salud: «El monitoreo médico está indicado únicamente para los contactos estrechos, no siendo necesario realizar controles en personas sin exposición relevante”, señaló el comunicado oficial.

Confirman un caso de tuberculosis en Santa Cruz: el segundo en el país en los últimos días

Esta semana se confirmó la existencia de otro caso de tuberculosis, en una institución educativa de la ciudad de Mar del Plata. El estudiante presentó síntomas en el trascurso de la clase, y luego de realizar un breve chequeo médico se determinó la presencia de la infección.

La institución informó a las familias y estudiantes a través de sus canales oficiales. La dirección del establecimiento notificó la intervención del Consejo Escolar y de la Región Sanitaria 8va para indagar en posibles contactos estrechos.

En este caso, las autoridades de la escuela de Mar del Plata aclararon que se contemplará justificar la inasistencia de aquellos alumnos cuyos familiares, por razones de salud, presenten una nota explicativa para no exponer a sus familiares ante posibles contagios.

Durante 2025, Argentina registró 16.445 casos de tuberculosis, donde lo centros de salud más comprometidos se localizaron en Jujuy, Salta, CABA, Buenos Aires, Chaco y Formosa.

Con información de Infobae