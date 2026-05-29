Hombre Muerto Oeste en Catamarca: minera australiana comenzó a producir litio y planea su venta a fines de este año

El plan a largo plazo de Galan Lithium es alcanzar las 60 toneladas de litio al año. Foto: gentileza.

La compañía australiana Galan Lithium completó su primer lote de cloruro de litio procesado en el proyecto Hombre Muerto Oeste, ubicado en Catamarca. De esta forma, ahora se avanza a la etapa de optimización operativa, orientada al aumento progresivo de la producción.

En ese sentido, busca avanzar en la producción comercial de concentrado de cloruro de litio, con el objetivo de vender productos a partir del segundo semestre de este año, según informó la empresa en un comunicado.

Hombre Muerto Oeste está situado dentro de la cuenca del Hombre Muerto, considerada una de las salinas más prolíficas del mundo. Por este motivo es que se encuentra cerca de otros proyectos de litio de clase mundial, donde operan firmas como Arcadium Lithium, Posco y Rio Tinto.

De acuerdo a lo que indicó Galan Lithium en un comunicado, se pudo comprobar con éxito el correcto funcionamiento de su sistema de nanofiltración, tras una serie de ensayos químicos sobre el cloruro de sodio. Por ende, se validó que el rendimiento de separación de impurezas es coherente con las especificaciones de diseño de la planta

El mapa de Hombre Muerto Oeste (HMW), cercano a otros proyectos de litio. Fuente: gentileza.

La firma cuenta con un inventario de 10.000 toneladas de carbonato de litio en sus estanques de evaporación, lo que le permite garantizar una mejora sostenida en el aumento de la producción, sin interrupciones.

Este inventario le habilita a estabilizar la operación en una capacidad de 4.000 toneladas anuales de carbonato de litio, y de esa manera escalar progresivamente hacia la meta de 5.200 toneladas anuales.

Desde Galan Lihium se estima que las nuevas obras de infraestructura comenzarán en poco tiempo, con el objetivo de aumentar la capacidad prevista para el primer semestre de 2027. Para ello, la planta de nanofiltración ha sido diseñada con flexibilidad para soportar esta tasa potencial de producción ampliada.

En esa línea, aseguró que posee los permisos de construcción de la provincia para continuar con la segunda fase de su expansión. Su plan a largo plazo es seguir una vía de crecimiento de producción “escalonada y de bajo riesgo”, a lo largo de cuatro fases hasta llegar a las 60 toneladas anuales de carbonato de litio.