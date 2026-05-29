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Yo Como

Merienda asegurada con pasta frolla sin gluten, una receta del maestro Gross

@osvaldo_gross nos comparte un clásico fácil de hacer, pero en una versión sin TACC.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Merienda asegurada con pasta frolla sin gluten, una receta del maestro Gross

@osvaldo_gross nos comparte un clásico fácil de hacer, pero en una versión sin TACC.

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Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

manteca: 150 gr

azúcar impalpable: 150 gr

sal: ½ cdita.

huevo: 1

ralladura de limón: ½ unidad

esencia de vainilla: ½ cdita.

almidón de maíz: 120 gr

fécula de mandioca: 80 gr

harina de arroz: 80 gr

goma xántica (opcional): 1 cdita.

polvo de hornear: 15 gr

dulce de membrillo: 400 gr

Preparación

Batir la manteca con el azúcar. Perfumar con vainilla y limón.

Tamizar el almidón con fécula y harina de arroz, polvo leudante, la goma xántica y sal. Unir al batido.

Tomar la masa y dejar reposar en frío unas horas. Estirar de 5 a 8 mm sobre una mesada con almidón de maíz. Forrar un molde de 24 cm de diámetro.

Poner una capa de dulce de membrillo. Cubrir con un enrejado de masa. Pincelar con huevo. Hornear, en horno pre calentado, a 180° C por 35 a 40 minutos.


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