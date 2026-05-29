Merienda asegurada con pasta frolla sin gluten, una receta del maestro Gross

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- manteca: 150 gr azúcar impalpable: 150 gr sal: ½ cdita. huevo: 1 ralladura de limón: ½ unidad esencia de vainilla: ½ cdita. almidón de maíz: 120 gr fécula de mandioca: 80 gr harina de arroz: 80 gr goma xántica (opcional): 1 cdita. polvo de hornear: 15 gr dulce de membrillo: 400 gr

Preparación

Batir la manteca con el azúcar. Perfumar con vainilla y limón.

Tamizar el almidón con fécula y harina de arroz, polvo leudante, la goma xántica y sal. Unir al batido.

Tomar la masa y dejar reposar en frío unas horas. Estirar de 5 a 8 mm sobre una mesada con almidón de maíz. Forrar un molde de 24 cm de diámetro.

Poner una capa de dulce de membrillo. Cubrir con un enrejado de masa. Pincelar con huevo. Hornear, en horno pre calentado, a 180° C por 35 a 40 minutos.