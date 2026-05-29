El Gemelo Digital Social generó sospechas y el Gobierno salió a aclarar cuál será su función

El Gobierno nacional quedó envuelto en una fuerte polémica luego de la presentación del denominado “Gemelo Digital Social”, una herramienta basada en inteligencia artificial que busca diseñar políticas públicas y anticipar escenarios sociales mediante el análisis de datos.

El proyecto fue anunciado por el presidente Javier Milei y el ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

Crecen las sospechas por Gemelo Digital Social: cuál es su función

La iniciativa se encuentra en una etapa preliminar y sin presupuesto definido, despertó críticas desde sectores de la oposición y especialistas en tecnología, principalmente por la posibilidad de que el sistema utilice información sensible de los ciudadanos.

Ante la repercusión, el Gobierno salió a aclarar que la plataforma trabajará únicamente con información estadística y anonimizada, y que no incluirá datos personales identificables. Desde la Casa Rosada sostuvieron que el objetivo es mejorar el diseño y la planificación de políticas sociales a través de simulaciones digitales.

Las dudas crecieron luego de que en la presentación oficial se mencionara que el modelo tomaría datos provenientes de distintas áreas del Estado y también del sector privado.

Sin embargo, referentes opositores cuestionaron la falta de precisiones sobre el funcionamiento del sistema y reclamaron mayores explicaciones sobre el marco legal y los mecanismos de control. Algunos dirigentes incluso impulsaron pedidos de informes y evaluaron avanzar por vías judiciales para conocer los alcances reales del proyecto.

Javier Milei en el acto del 25 de mayo. Foto: Clarín Fotografía

Crecen las sospechas por Gemelo Digital Social: la justificación del oficialismo por la herramienta

Desde el Gobierno respondieron a las críticas apuntando contra gobiernos anteriores y defendieron la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas modernas en la administración pública. Funcionarios libertarios aseguraron que el kirchnerismo utilizó durante años bases de datos estatales para implementar programas sociales y que ahora busca instalar una polémica política sobre una herramienta que todavía está en desarrollo.

El anuncio también reavivó sospechas sobre la eventual participación de empresas tecnológicas extranjeras vinculadas al análisis masivo de datos. En ese contexto, surgieron especulaciones sobre un posible vínculo con Palantir Technologies, firma estadounidense especializada en procesamiento de información y seguridad, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.

Especialistas en tecnología y derechos digitales también expresaron preocupación por la falta de detalles técnicos y normativos. Algunos advirtieron sobre los riesgos de vigilancia estatal y sobre la necesidad de establecer límites claros respecto al uso de inteligencia artificial en decisiones públicas.

Crecen las sospechas por Gemelo Digital Social: la repercusión pública tras el anuncio

El “Gemelo Digital Social” se convirtió en uno de los temas más discutidos de la semana dentro de la agenda política nacional. Aunque el proyecto aún no tiene implementación concreta, ya abrió una discusión sobre el uso de inteligencia artificial, la protección de datos personales y los límites tecnológicos dentro del Estado argentino.

En paralelo, el debate se trasladó a las redes sociales y al ámbito político, donde el tema quedó atravesado por las tensiones entre oficialismo y oposición. El Gobierno intenta recuperar la iniciativa pública con anuncios vinculados a modernización y tecnología, mientras enfrenta cuestionamientos internos y externos por distintas controversias políticas.