Viento de cola para el campo y alerta para el petróleo argentino en 2026: qué pasará en Vaca Muerta

La EIA estimó que el precio Brent estará a 55 dólares por barril en 2026. (Foto: archivo Matías Subat)

El panorama económico de Argentina para 2026 presenta una dualidad definida por factores externos. Las proyecciones indican que el país se encamina hacia un escenario de alivio financiero gracias al sector agroexportador, y con una advertencia en el tablero energético internacional que podría tener un impacto directo en la actividad de Neuquén. ¿Qué se espera para Vaca Muerta?

Así lo analizó el periodista especializado en economía, Pablo Wende, en su columna en Río Negro Radio. Según su visión, las variables juegan a dos puntas: un «viento de cola» agrícola casi asegurado, y un riesgo geopolítico latente que podría golpear la rentabilidad de Vaca Muerta. «Es un momento donde aparentemente hay viento de cola. Así como en algún momento decíamos Néstor Kirchner, ‘soja y suerte’, a este gobierno un poco le está pasando lo mismo», graficó Wende.

Las estimaciones son optimistas para el agro: se proyecta un ingreso adicional de 4.000 millones de dólares gracias a una campaña favorecida por el clima y la recuperación de precios, con una soja que volvió a tocar los 420 dólares. A esto se suma un contexto financiero global más amigable, con la expectativa de bajas en las tasas de interés de Estados Unidos que podrían volver a hacer atractivos a los mercados emergentes.

El «factor Donald Trump» y el riesgo para Vaca Muerta

Sin embargo, la contracara de este escenario positivo reside en el mercado petrolero. El especialista advirtió sobre el impacto de la estrategia geopolítica de Donald Trump, orientada a bajar la inflación en Estados Unidos mediante energía barata, lo que podría incluir un acercamiento estratégico a Venezuela para inyectar más oferta al mercado global.

La recuperación de precios de mercado en el campo habilitaría un ingreso adicional de 4.000 millones de dólares. (Foto: Florencia Salto)

«Trump quiere un precio del petróleo bajo para darle un alivio a los contribuyentes. Y un petróleo demasiado bajo para Argentina no es buena noticia», sentenció Wende.

Tal como publicó Energía On, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) estimó que el precio Brent estará a 55 dólares por barril en 2026, lo que implicaría una caída del 20% en relación con el año actual.

Si bien la caída de los precios no se espera que detenga la producción en Vaca Muerta, sí puede ralentizar su actividad al poner trabas en las inversiones. En cambio, el convencional sí podría verse gravemente perjudicado, cuya producción se encuentra en declive.

«Una cosa es el petróleo a 80 dólares. Otra cosa es el petróleo abajo de 60 dólares. Ahí la cosa puede tener alguna complicación», alertó el periodista. De concretarse este escenario de precios deprimidos, se desincentivarían las nuevas inversiones en la Cuenca Neuquina, contrarrestando parcialmente el empuje de los dólares del campo.

El «agujero» del verano 2026: turismo y tarjetas

Mientras se espera la liquidación de la cosecha, el corto plazo presenta un desafío para las reservas del Banco Central: la temporada de verano. Wende destacó que la demanda de dólares por turismo y compras al exterior con tarjeta (el «puerta a puerta») se mantiene en niveles récord, lo que dificultará la acumulación de divisas durante el primer trimestre.

Se estima que la salida de dólares por esta vía rondará los 1.000 millones mensuales. «Estamos con cifras de dolarización muy altas. La gente viaja, pero también se usa mucho la tarjeta sin moverse de Argentina, comprando en plataformas internacionales», explicó el periodista económico.

Este flujo constante de salida de divisas actúa como un contrapeso importante, presionando las reservas netas justo antes de que ingresen los dólares fuertes del agro.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio