La importancia de leer en papel

Suecia y Dinamarca, dos de las sociedades más prósperas del mundo y pioneras en nuevas tecnologías, decidieron dar un vuelco en sus sistemas educativos y lideran desde hace años un proceso para estimular a sus alumnos a volver a trabajar con textos impresos en papel y a escribir a mano. Constataron que la digitalización excesiva generaba un descenso en la comprensión lectora, la concentración y el rendimiento académico de los alumnos.

Ambos países habían decidido una adopción masiva de dispositivos digitales en todas las aulas desde 2009, reemplazando libros físicos por portátiles y tablets. Pero esta reversión parcial no es un impulso nostálgico de una autoridad de turno. Se adoptó luego de comprobar un notable descenso en el rendimiento de sus estudiantes en los resultados de las pruebas internacionales PIRLS (siglas del Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora), que evalúan cada cinco años a los alumnos de 4.º de primaria (9-10 años).

Varios estudios en neurociencias realizados por prestigiosas universidades públicas como Princeton, Harvard o la UCLA en los últimos diez años confirman que la lectura en soporte papel proporciona niveles más altos de comprensión en comparación con la lectura digital. Combinada con la escritura a mano, activa zonas del cerebro asociadas a la comprensión profunda y contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas como la atención, la memoria y la capacidad de argumentar con mayor precisión que leer y teclear en un dispositivo.

De allí que el hallazgo no tenga solo aplicaciones en lo educativo sino que son herramientas terapéuticas potentes para combatir el deterioro mental en adultos, porque estimulan habilidades motoras finas y fortalecen conexiones neuronales profundas en mayor medida que los dispositivos electrónicos.

La irrupción de la inteligencia artificial ha acentuado el debate. Un reciente estudio realizado el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que puso a dos grupos de personas a realizar el mismo trabajo escolar, uno de manera tradicional y otro con IA, midió un 55% menos de actividad cerebral y generación de lenguaje en el segundo grupo. Aunque su trabajo calificó como excelente, cuatro de cinco tuvieron problemas para recordar en detalle su propio ensayo minutos después de elaborado.

Estos hallazgos no implican que se deban descartar las nuevas tecnologías y la IA, ya que forman parte de nuestra vida cotidiana y han generado enormes progresos en la generación de conocimiento y en la calidad de vida, impensables hace unos años.

Tampoco es posible regresar a modelos que corresponden a condiciones materiales de vida de las personas, de la sociedad y de la cultura hoy inexistentes. Como explica el teórico de la comunicación y medios Carlos Scolari, los formatos analógicos y digitales hoy conviven dentro de un “ecosistema de medios” en evolución permanente, donde no se eliminan, sino que se reconfiguran y establecen relaciones de interdependencia, hibridación y coexistencia. En este proceso, que denomina “re-mediación”, lo viejo y lo nuevo se alimentan mutuamente en una red interconectada. El tema es cómo se integran medios y plataformas en cada ámbito, como el escolar.

Hoy es complejo imaginar a un lector silencioso y aislado en un mundo hiperconectado donde mensajes y notificaciones irrumpen a cada momento y captan nuestra atención. De hecho, los formatos impresos en papel han incorporado elementos, como los códigos QR, para interactuar y enlazar sus textos con medios digitales, que amplían y enriquecen esa experiencia de lectura.

Es en este marco en el que DIARIO RÍO NEGRO ha decidido desde hace ya casi un año revitalizar y estimular la lectura de las informaciones que produce a diario en su formato impreso, que lo ha llevado a aumentar la cantidad de páginas y suplementos hasta superar el centenar algunos fines de semanas, convirtiéndose en el diario con mayor cantidad de páginas del país esos días. También la lectura individual y colectiva de libros a través de Lecton. Sin descuidar a nuestra audiencia digital, para quienes buscamos ofrecer más y mejor contenido multimedia e interactivo en sus plataformas digitales y redes sociales, consideramos que la lectura en papel debe mantenerse como práctica formativa esencial.

También, como medio, es otra forma de estimular el análisis ecuánime y racional de los hechos que ocurren en el país, la región y el mundo, que sea parte de saludables diálogos y debates democráticos sobre nuestros avances, problemas y desafíos.