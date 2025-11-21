Diario RÍO NEGRO presenta una edición especial de más de 100 páginas este domingo: pedí tu ejemplar

Este domingo 23 de noviembre de 2025, Diario RÍO NEGRO publica una edición de más de 100 páginas con contenidos preparados especialmente para quienes eligen informarse en papel. Habrá análisis, informes, suplementos temáticos y propuestas pensadas para acompañar la lectura del fin de semana.

Leer el diario en papel no es solo una forma diferente de informarse: favorece la concentración, mejora la comprensión lectora y fortalece habilidades cognitivas como la memoria y el pensamiento crítico. Dedicar un tiempo a la lectura impresa permite profundizar en los temas sin las interrupciones constantes del entorno digital.

¿Qué vas a encontrar en esta edición especial de Diario RÍO NEGRO del domingo?

Edición completa de Diario RÍO NEGRO , con la información esencial de Neuquén y Río Negro.

, con la información esencial de Neuquén y Río Negro. Suplemento YO COMO , con todo lo relacionado al evento gastronómico que se realiza en la Bodega Humberto Canale.

, con todo lo relacionado al evento gastronómico que se realiza en la Bodega Humberto Canale. Sorteo BOMBAS PIVA , con doble chance de participar.

, con doble chance de participar. Suplemento Rural , con datos actualizados del mercado regional y nacional.

, con datos actualizados del mercado regional y nacional. Suplemento Económico , para comprender el contexto y las tendencias actuales.

, para comprender el contexto y las tendencias actuales. Suplemento Viajes y Turismo , con propuestas para planificar viajes y escapadas.

, con propuestas para planificar viajes y escapadas. Suplemento Estar Bien , con información sobre bienestar y hábitos saludables.

, con información sobre bienestar y hábitos saludables. Suplemento Arquitectura y Diseño, con novedades y tendencias del sector.

Como todos los días, Diario RÍO NEGRO ofrece contenidos elaborados por periodistas y especialistas, con una mirada cercana y rigurosa sobre los temas que importan, desde la Patagonia para todo el país. .

Encontralo este domingo en tu kiosco habitual o pedilo a tu canillita.