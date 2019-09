EE.UU. dio luz verde para financiar proyectos en Vaca Muerta

La Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos aprobó el miércoles prestamos por US$ 688.100.000 para financiar proyectos energéticos en Argentina. El 83,22% del dinero tendrá impacto directo en la provincia de Neuquén.

El desembolso más importante fue para Vista Oil&Gas, la petrolera que lidera Miguel Galuccio, que se hizo con US$ 300.000.000 -a 10 años- para financiar el desarrollo de shale oil en el bloque Bajada de Palo Oeste en Vaca Muerta. El dinero significa un respiro para la compañía que fue una de las mas golpeadas por el Decreto 566 con el que la administración de Mauricio Macri congeló el precio del barril y de los combustibles por 90 días.

"Este respaldo de una importante institución norteamericana, revalida a Vaca Muerta como una política de estado para el país, que trasciende gobiernos, y una señal de confianza para el futuro de Argentina más allá de la coyuntura”, señaló Galuccio.

En números US$ 300.000.000 es el prestamo que recibió Vista Oil&Gas y que desde la compañía señalaron como un gesto de confianza.

No fueron las únicas buenas noticias para "el mago", y es que la OPIC también autorizó otros US$ 150.000.000 para la Aleph Midstream, la empresa enfocada en el trasporte de gas y petrolero no convencional, creada este año tras un acuerdo de inversión entre Vista y los fondos de inversión Riverstone Holdings LLC y Southern Cross Group. Ante el inminente anuncio la compañía comunicó también que salía en busca de personal.

En paralelo, la corporación autárquica también informó un préstamo de US$ 122.600.000 para el parque eólico Vientos Neuquinos que aportará 100 megavatios (MW) al sistema nacional y tiene fecha de inauguración para marzo de 2020.

En números US$ 122.600.000 es financiamiento que recibió AES argentina para continuar con el parque eólico Vientos Neuquinos en Bajada Colorada.

El proyecto, ubicado en la zona de Bajada Colorada, entre Picún Leufú y Piedra del Águila, obtuvo la Prioridad de Despacho dentro de los adjudicatarios del Mercado a Término de las Energías Renovables (MATER) de Cammesa. Hace menos de dos semanas comenzaron los primeros envíos de las piezas que darán forma al parque.

Los últimos US$ 115.500.000 fueron para el parque eólico Energética de 100WM con base en la localidad de Tres Picos, Buenos Aires. Los dos desarrollos renovables están a cargo de la filial en argentina de la firma norteamericana AES.

En noviembre de 2018, mientras Argentina recibía los principales líderes del mundo para participar de la cumbre del G20, la OPIC selló un compromiso de inversión de aproximadamente US$ 200.000.000 para financiar parte del gasoducto de Vaca Muerta a Saliquelló y San Nicolás. Una obra que quedó en stand by luego del caos macroeconómico que siguió a las elecciones PASO.

Lo cierto es que estos desembolsos significan un nuevo gesto político de la administración del presidente Donald Trump hacia la Argentina. Sin embargo, desde el oficialismo nacional esperan que el apoyo continue para el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional.