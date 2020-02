EE. UU. no deja de inmiscuirse en Venezuela

Puerto de San Antonio Este

Muchos medios de comunicación nos confunden desde opiniones tergiversadas, porque no es cierto que Venezuela continuamente vaya contra lo estadounidense. Desde el gobierno del comandante Chávez, luego de intervenir -como se hace en Venezuela- en una licitación pública internacional, la petrolera Chevron obtuvo una importante área petrolera venezolana que explota sin inconvenientes hasta el presente; no obstante, cada tres meses recibe autorización para seguir operando ahí o no.

Por otro lado, el gobierno estadounidense le adeuda a Venezuela importantes sumas de dólares por negocios y les bloquea la compra de medicamentos, etc.

Actualmente el gobierno norteamericano está preocupado porque Venezuela está en tratativas de asociar Pdvsa con empresas de Rusia, China e Italia, con el fin de soberanamente permitir que esas empresas entren a explotar hidrocarburos en Venezuela, como lo ha hecho Chevron hasta el presente. Supongo que con mucha razón Venezuela trata de diversificar el sistema petrolero, evitando así que EE. UU. monopolice el negocio y como es su costumbre dicte a su gusto y conveniencia la explotación referida en Venezuela.

Tal vez el único país que, como lo hizo Bolivia con el presidente Hugo Morales, no permite aún que ni la 6ª Flota, ni la Secretaría de Estado, ni la CIA, ni el FBI, ni la DEA, ni Trump manden en el país bolivariano. Digo.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429