El acuerdo salarial entre ATE Neuquén y el gobierno fue formalizado

Esta tarde, los gremios estatales y el gobierno provincial firmaron el acta acuerdo que establece punto por punto la última propuesta salarial que contempla un aumento del 53,09 por ciento que será acreditado en cuotas hasta el último mes del año. Se trata de un 10 por ciento en mayo, 5 en julio, 5 en septiembre, 5 en noviembre y 8,12 en diciembre.

El acta se firmó en la sede del ministerio de Desarrollo Social de Avenida del Trabajador. Las ministras de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo; de Salud, Andrea Peve; el ministro de Economía e Infraestructura, Guillermo Pons y el subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel firmaron el documento. En representación del gremio estuvieron el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, Andrea Gatica, Juan Millapán y Mario Sepúlveda.

Al término del encuentro Pons explicó: “Hay voces que plantean: ¿Por qué no aplican el 53 por ciento en forma directa? Porque no los podemos pagar. O sea, porque no hay recursos en la provincia. Porque la crisis el año pasado fue tan grande y el país mismo está todavía viviendo en crisis que no podemos ser tan irresponsables de poner este tipo de medidas para los trabajadores”.

El ministro agregó este aumento “demanda un esfuerzo de la provincia a nivel de las finanzas que no estaba previsto en el presupuesto” y que por ese motivo se solicitará a la Legislatura que apruebe un nuevo pedido de un millonario endeudamiento de 13.500 millones de pesos.

Pese al acuerdo salarial firmado esta tarde entre los gremios estatales y el gobierno provincial, los trabajadores sanitarios mantienen los cortes sobre las rutas petroleras y turísticas y pidieron al obispo Fernando Croxatto que intente mediar entre las partes.