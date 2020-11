Entusiasmada y abierta con su propuesta del programa de lotes. Reticente en aquellas problemáticas aún con respuestas o salidas ignoradas.

La gobernadora Arabela Carreras cumplirá el martes sus primeros once meses de conducción provincial, marcada por la pandemia.

“El año fue difícil, pero no soy víctima, eso no me concibe. La dificultad es parte de la gestión”, reflexiona.

Describe el escenario actual. “No hay que pensar las cosas de manual. Ya, acá, no hay antecedentes. Hay que trabajar en conjunto y me siento bien con mi equipo”.

-P: ¿ Por momento, hay agobio?.

-R: Puede ser, pero a mí la adversidad me desafía y yo pongo más. Esa es mi naturaleza. El agobio puede estar en la visibilidad de los decesos en la pandemia, que no crecieron, pero es una agenda dura e inevitable.

- P: ¿Ese estado explica esa definición pública suya que no quiere otro mandato?.

- R: No quiero volver sobre el tema. Pero, no tiene que ver con el agobio. El desapego es mi naturaleza. Me gusta hacer cosas, lo mejor que pueda y lo más intensamente, pero no me apego a los lugares.

- P: Esa posición suya de futuro sorprendió políticamente. ¿Qué plantearon los dirigentes desde Juntos?.

- R: No le ha hablado mucho. Lo dicho, dicho está.

- P: Dice sentirse “bien con el equipo”. ¿Eso desestima cambios próximos?.

- R: En principio, no habrá, pero lo podría haber porque uno va ajustando y puede surgir algún reacomodamiento, incluso a partir del Suelo Urbano por nuevos roles. No estamos estancados.

La mandataria no se explayó sobre su negativa a buscar un segundo mandato. Foto: Marcelo Ochoa.

- P: ¿Que enseñanza deja este período inicial?.

-R: En lo personal, aceptar, con modestia, que lo que creías podías hacer no depende enteramente de uno. Aceptar esas limitaciones y flexibilizarte al máximo para adaptarte a los cambios del mundo. En lo público, es sumamente interesante porque está empezando una etapa histórica. Hay que entender lo que está ocurriendo en lo social, con un Estado que está presente, pero que no tiene la suma de las soluciones.

-P: Eso de no poder “hacer lo que se creía” me recuerda a su prioridad sobre las políticas de Género. Pero, se fue Mercedes Pietranera...

-R: Pero, avanzamos mucho, hay trabajo y se verá en el presupuesto 2021. Luz (Val Heredia) está con el Gabinete de Género que es innovador y transversal. No se trata de crear un ministerio, sino que son todos microespacios. Por ejemplo, el título de propiedad de la vivienda para la mujer o el hospital de Catriel, con su sala de parto con un gran ventanal para que la madre pueda seguir con contacto visual con su hijo. Eso ya está, y no figura en el Consejo de la Mujer. Yo no tengo que demostrar dónde estoy parada y que soy feminista. No hago ruido.

La mandataria cumplirá el próximo martes once meses en la conducción provincial. Serán 335 días: 234 jornadas -dos tercios- trastocadas por la pandemia.

-P: Se presenta un panorama financiero complicado. ¿Nación garantizó asistencia?.

-R: Prefiero esperar a la firma del convenio. Pero, si hay compromisos de plata…

- P: ¿ Y el Consenso Fiscal -que establecía una progresiva baja de Ingresos Brutos- seguirá suspendido?.

- R: Si, es posible. Hay distintas perspectivas e intereses entre las provincias. Se está hablando. Nosotros entendemos que no se puede seguir bajando impuestos porque el contexto no lo permiten.

-P: ¿El turismo es el gran afectado?.

-R: Si, pero no será el fin del turismo. Los viajes seguirían porque está en la naturaleza humana. Si habrá otros hábitos o se transformarán. El resultado de esta temporada lo iremos viendo, incluso con el compartimiento de la pandemia.

-P: Hay distintas conductas de los intendentes frente al turismo. ¿Viedma lo “desalienta”, y Bariloche tiene una fuerte expectativa?.

-R: Lo de Viedma tiene una lógica de funcionamiento. Su gran fuente de recurso es el Estado y tiene su espacio de recreación, con su circulación de dinero y eso le permite mantener ciertas restricciones. Me parece bien. Bariloche está contento, pero no le alcanza con el turismo provincial ni nacional. Necesita la apertura de fronteras y favorecería con este tipo de cambio. Bajó al 30% la circulación de personas en el mundo, pero ese porcentaje sería bueno para la sostenibilidad mínima del sector.

Clases, oposición y Villa Mascardi

* Educación: Cerrado el regreso a las aulas para el 2020, Carreras entiende que el “inicio para el 2021 debería ser de semi presencialidad” desde marzo, pero se verá como “está la curva después del verano”. Defiende los actos de egresados. “Esos encuentros son importantes para todos. Es darle un momento de gran expectativa y mucha felicidad de forma parte de un colectivo”.

* Oposición: ¿Cómo observa ese vínculo, pues el FdT advierte que no hay diálogo?, pregunta. “Lo tengo cuándo hay temas y, además, me envían mensajes con las necesidades de la gente y respondo. Respeto el rol de la oposición, porque es un rol crítico sino quién lo va hacer. Tengo diálogo con muchos, no con todos, porque no todos tienen la misma actitud”.

* Villa Mascardi: ¿Mejoró la interrelación con Nación? Si, estoy trabajando con (Marcela) Losardo (ministra de Justicia) y habrá una convocatoria para la comisión en la brevedad para bajar la conflictividad, con interlocutores de las distintas partes: los vecinos -que no quieren que se caiga el tema- y también debe estar el grupo de la comunidad para encaminar su perspectiva de mejora”.

Río Negro prevé 1.000 millones para los loteos sociales

Carreras niega la calificación de “loteos sociales” al vincular esa definición a “lotes para pobres cuando son para todos. Es una cuestión ideológica” y reafirma el nombre de “Suelo Urbano” para su programa de entrega de 12 mil terrenos, en cinco años. Anuncia que el primer financiamiento será de 1.000 millones que estará en “el presupuesto del 2021, que se está terminando, con una estructura totalmente distinta y se presentará con un plan de gobierno”.

Al precisar los 1.000 millones, la gobernadora admitió que serán de las transferencias del Fonavi.

Carreras habló de lotes para todos. Foto: Marcelo Ochoa

-P: ¿Esa asignación desfinancia al IPPV?.

-R: No, las viviendas se están terminando mientras se reinicia este otro proyecto.

-P: ¿Y nuevas viviendas? ¿Nación abre alguna posibilidad de financiamiento?.

-R: No existe ningún anuncio. En algunas provincias se reiniciaron con los planes de Techo Digno interrumpidos, pero Río Negro ya lo está terminando. No hemos sabido de otros planes, pero la provincia tiene presentado para 1.800 viviendas.

-P: ¿Cómo se estructura el plan de los loteos?.

-R: Tenemos definido dónde hay tierras de los municipios, provincia y Nación en cada localidad. Se debe establecer cuáles irán al Banco de Tierras, considerando si es urbanizable. En el arranque serán importantes los lotes que tienen cooperativas, gremios y asociaciones que no pueden urbanizar que podrán adherir con su tierra.

-P: ¿Qué hará la provincia?.

-R: Aportar a la mensura, trazado de calles, agua y luz. Los municipios deben adherir y aceptar los parámetros de los loteos fijados. Se empieza con agua y luz, con una subdivisión y con la expectativa de crecimiento ordenado.

-P: ¿ Cómo se asignarán lotes?.

-R: Por sorteo, prevía inscripción (con requisitos) y su ingreso en un listado (de Demanda). Será único, con sistema de impugnación, como el del IPPV. En los convenios con entidades, se sorteará entre sus inscriptos.

-P: ¿Y el manejo?.

-R: La conducción del Consejo estará en Laura Perilli (Planificación), con el registro de Tierras, el ministro Buteler tendrá el registro de Demandas y el IPPV se ocupará de las obras.

- P: ¿Y el financiamiento?.

-R: Se iniciará con los 1.000 millones y se prevé otros financiamientos transversales, pues el DPA puede gestionar recursos en el Enohsa. Pueden existir otros aportes nacionales o créditos. Pero, el inicio está en las entidades que hoy solas no pueden .

-P: ¿Los municipios qué harán?.

-R: Los intendentes están entusiasmados, pero tendrán libertad de adherir o no. Pueden seguir con sus programas. Lo importante es hacer algo. Además, el desafío es la discusión con el mercado inmobiliario.

-P: ¿Cómo es eso?.

-R: Poner en discusión el valor de la tierra. No vale lo que dicen que valen. Yo hoy no podría comprar mi terreno en Bariloche que compre con mi sueldo docente. El Estado fijará un precio uniforme para la provincia del lote, con iguales servicios y metros cuadrados. Saldrá lo mismo en todo Río Negro.

-P: ¿Los partícipes en tomas actuales no podrán acceder?.

-R: No podrán aquellos ocupantes a partir de la ley. No es para castigar, si para desalentar. Todos lo que están ahora en situación irregular tendrá la misma oportunidad. Antes no tenían opción pero, ahora, la tendrán.

- P: ¿Cuándo se podrá poner en marcha?.

-R: Ya estamos. Este año empezaremos con las cooperativas, sindicatos y asociaciones.

Salud: sueldos y covid



La entrevista se hizo el martes y, en ese momento, RÍO NEGRO la consultó por el conflicto hospitalario. Carreras ratificó que la “cuestión salarial ya estaba cerrada” y esquivó todo compromiso de encuentro con los referentes de la protesta al aludir que ya tiene diálogo con “médicos y enfermeros en cada visita”.

El jueves, esas posturas suyas quedaron desactualizadas, a partir de las renuncias de los jefes de servicios de Viedma.

En Bariloche abrió el diálogo, se reunió y avanzó en promesas del pago de un adicional.

En lo sanitario, la gobernadora no quiso ser determinante, pero afirmó que existe una “fuerte caída” de casos en “los últimos 10 días”.

“El clima -agregó- ayuda ya que los encuentros se dan al aire libre, que es un gran aliado y baja la posibilidad de contagios. Además, se instrumentó una fuerte campaña de cuidado y se va avanza con correcciones de tareas”.