“El arreglo con el Fondo, será el mejor acuerdo de la historia”

El gobierno se debate entre las urgencias propias de la crisis sanitaria, la necesidad de sostener la recuperación que comienza a mostrar la actividad, la negociación en marcha con el Fondo Monetario Internacional, y el debate interno acerca del rumbo económico. A ello se refirió en diálogo con PULSO el doctor en ciencias políticas Pablo Tigani, quien valoró los antagonismos como propios de la vida democrática.

PREGUNTA: ¿Cómo evalúa las diferencias que afloraron en el oficialismo?

RESPUESTA: Estamos frente al debate interno dentro de una alianza de gobierno, en la que el agua no llega al río. De lo contrario hubiese sido imposible la foto de la semana pasada. El debate de ideas es muy saludable, sobre todo en un frente que representa diversas líneas internas dentro del mismo espacio. Ocurría también en la época en que Alfonsín representaba la “renovación y cambio” dentro de la UCR y planteaba sus diferencias con Balbín, que representaba la línea histórica del radicalismo.

P: ¿No queda expuesto el Presidente al no poder remover a un funcionario de tercer rango?

R: Está claro que la conducción del oficialismo la sigue ejerciendo Cristina Fernández. Uno entiende que en el ala kirchnerista, la premisa es “primero la gente, y luego el FMI y el Club de París”. Pero existe una deformación en la interpretación de la macroeconomía como el centro del universo. Es un error neocuantitativista de los economistas que han estado en el poder durante los últimos 40 años, que saben hablar mucho de cosas que no entienden. El “numerismo” es un error gravísimo de interpretación. El factor político tiene que formar parte del análisis.

P: En el fondo detrás de los números siempre hay personas…

R: Hay muy pocos economistas que entiendan eso…

P: ¿Existe una banalización de los acuerdos políticos como instrumento de transformación?

R: El que nunca militó en un partido tiene dificultades para comprender de qué se trata un debate político, que no es ni ideológico, ni cientista, ni profesional. El debate es político. Está claro que en el oficialismo hoy los votos los tiene Cristina. Pero Alberto representa el único tipo de peronismo que podría estar hoy en el cargo. Al mismo tiempo, ejerce el pluralismo y el diálogo con resultados decepcionantes. Porque para cultivar el pluralismo, es necesario que el otro desee también el diálogo. Y la oposición hoy le plantea a Alberto la política como lo que realmente es en una democracia: antagonismo. Es imposible pensar en una alianza política en la que coincida el 100%.

P: El Ministro Guzmán plantea una actualización tarifaria segmentada ¿Qué opina?

R: Así debería ser. Así es en cualquier país desarrollado. Es Alemania, Austria, Suiza o Italia, pagan más impuestos los que más tienen.

Es inexplicable que las grandes alimenticias en Argentina hayan registrado más ganancias en 2020 que en 2018 o 2019.

P: ¿Por qué cuesta tanto en Argentina?

R: Porque en Argentina los que más tienen no son solidarios. Jamás padecieron dos guerras mundiales en 20 años con el nazismo en el medio. Cuando atravesas una tragedia como esa, el “yoismo” disminuye. Naturalmente por las buenas nadie te da nada. De lo contrario no habría revoluciones.

P: Se cerró la deuda con los bonistas con una aceptación del 99% ¿por qué no se capitalizó?

R: Es muy difícil con el 99% de los medios de comunicación en una campaña permanente de difamación. En Argentina el costo de mentir es nulo. Longobardi hizo apología del golpe de estado, y atinó tímidamente a pedir disculpas. En Alemania si alguien hace apología del nazismo, va preso. La Ley de Medios en Argentina se derogó por decreto, y existe el monopolio de la palabra. Algo que atenta contra el libre mercado y la libre competencia que dicen defender.

P: ¿Es factible un acuerdo con el FMI en los términos flexibles que espera el gobierno?

R: El acuerdo que va a cerrar Argentina, va a ser el mejor acuerdo con el FMI de la historia, que se condice con el mayor préstamo otorgado por el organismo a un país en toda su historia. A eso vino Martín Guzmán. Llegó como el gerente financiero del país, y cuando asumió recibió un país en bancarrota. Reestructurar la deuda es la prioridad. Pero una vez que reestructuras la deuda, llegan problemas mucho más difíciles. Luego de reestructurar, cuando necesitas que se modere la suba del nivel general de precios, lo que enfrentas son monopolios y oligopolios. Es inexplicable que las grandes alimenticias en Argentina hayan registrado más ganancias en 2020 que en 2018 o 2019.

P: ¿Sirve el control de precios como estrategia de largo?

R: Galbraith, el Secretario del Tesoro durante la presidencia de Roosevelt, controló en EEUU precios y funcionó extraordinariamente bien. Naturalmente la sociedad norteamericana no es la sociedad nuestra. Acá la gente come. Si las milanesas suben de precio, se pagan más caras. Y si no se pueden pagar, se marcha a Plaza de Mayo. Pero a la larga, no tengo dudas que la sociedad condena a las empresas que se abusan con los precios.

P: ¿Hace falta seguridad jurídica para que lleguen las inversiones a Vaca Muerta?

R: ¿Qué sería seguridad jurídica? ¿Cuál es la seguridad jurídica en Irak? ¿La que le da el partido comunista chino a las corporaciones norteamericanas para que inviertan en China? O el artículo 7 de la Constitución China que dice que los bienes de producción son del pueblo…

P: ¿Y entonces porque no vienen a la Argentina?

R: Porque no les dejan hacer lo que se les da la gana. Y eso no sucede en ningún lugar del mundo. En Chile nadie entra y sale cuando quiere, hay control de capitales. Entre la seguridad jurídica y hacer lo que se te da la gana, hay un trecho importante.

PERFIL

Pablo Tigani es Doctor en Ciencias Políticas (Universidad de Belgrano) y Máster en Economía (Universidad de Belgrano).

Durante su larga trayectoria fue CEO y asesor financieron en multinacionales como JVC, Panasonic y Banelco.

Autor de seis libros, entre ellos “Argenjapans” y “Viento de Kola”.

Hasta 2016 fue Profesor de Análisis Económico en la Universidad Politécnica de Madrid y en la actualidad es Profesor de MBA en la UADE y en Posgrado de la UBA.