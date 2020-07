El Barcelona, sin margen de error, espera por Espanyol en el clásico catalán

Con la misión de no perder de vista al Real Madrid, Barcelona recibe hoy al colista Espanyol desde las 17 para seguir manteniendo una esperanza de alcanzar al líder, que juega el viernes ante el Alavés.



Con doce puntos por jugar y cuatro de desventaja respecto a los merengues (77 puntos), el Barça no tiene margen de error, al tiempo que debe esperar algún tropiezo de los blancos. La goleada 4-1 al Villarreal el domingo, tras dos empates consecutivos, ha animado al equipo de Lionel Messi. "No nos gusta estar por detrás, vamos a luchar por darle la vuelta a la situación sabiendo que no es fácil", aseguró Gerard Piqué, sabedor de que ya sólo caben victorias para seguir soñando con el título. Enfrente estará un Espanyol que tampoco puede permitirse fallar para mantener sus remotas posibilidades de permanencia en primera división

Ayer comenzó la fecha con el empate del Atlético Madrid 1-1 ante el Celta. Con esta igualdad el equipo del Cholo Simeone (3°) llega a los 63 puntos.

En otro encuentro Valencia igualó 2-2 con Valladolid.