El blue salta hasta $186 en el primer día de las nuevas restricciones

Las nuevas restricciones llegaron luego de una jornada de martes en la que el Central resignó u$s 100 millones de Reservas, acumulando una caída de u$s 200 millones en lo que va de octubre. Los especialistas indican que las Reservas Netas podrían volver a caer por debajo de los u$s 3.000 millones antes de las elecciones de noviembre.