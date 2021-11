El dólar blue subió un peso y también aumentaron el MEP y CCL

El dólar "blue" o informal marcó hoy un avance de un peso, a un promedio de $197 por unidad, tras las dos últimas jornadas, que operó en baja.

Cabe recordar que el jueves pasado, el dólar informal había alcanzado los $198, su récord en términos nominales, en medio de una persistente demanda como cobertura, a poco más de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales.

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $105,35, sin variaciones en relación al cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 0,7%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP suben 0,7%, a $ 180,53, y a $ 180,48, respectivamente, en el tramo final de la rueda.

La tensión en las distintas cotizaciones se da a la par de esfuerzos cada vez más costosos del Banco Central por mantener provisto al mercado formal con dólares para importaciones y ventas en el mercado de los dólares financieros que no logran mantener a raya a los precios exentos de su intervención.

Alejandro Bianchi de Asesor de Inversiones, aseguró que el Gobierno “no está acertando en las medidas para frenar esta devaluación. Aumenta el gasto púbico, la base monetaria, las leliq, los pases. Esto es una bomba de tiempo. Si no lo podes renovar tenés un problema”.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de cinco centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $99,86.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $136,95 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $173,83.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 40 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 364 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 42 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 338 millones.