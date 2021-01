El Bolsón fortalece su crecimiento a través del turismo y la producción

Después de un año complejo en el que la pandemia golpeó con dureza la economía de la localidad, El Bolsón se rearma poco a poco y vive este aniversario 95 con un nivel de ocupación turística que casi llega al 90%.

Creatividad y decisión política permitieron, según el intendente Bruno Pogliano, amortiguar la crisis socioeconómica. La venta de un predio municipal en la zona céntrica permitió acceder a 85 millones de pesos y poner en marcha el Plan de Infraestructura Municipal “Mario Marqués”, en homenaje al primer intendente de El Bolsón. De esta forma se concretaron 30 obras de gas, iluminación, de agua y tendido eléctrico, entre otras.

“No recuerdo un año similar ni en lo económico ni en lo social aunque El Bolsón siempre vivió momentos difíciles. Cada 15 años duplica su población”, aseguró Pogliano.

P:- ¿Cuál fue el mayor impacto de la pandemia en El Bolsón?

R:- Sin dudas, la economía fue el sector más golpeado: el sector turístico y el comercial. A nivel municipal sufrimos la baja de ingresos vía coparticipación y recursos propios. Desde abril a diciembre perdimos 10 millones mensuales de pesos en las arcas municipales con una caída grande de la recaudación sumada a las exenciones impositivas para ayudar al sector turístico y comercial. Todo eso derivó en una gran pérdida de ingresos para el municipio. Independientemente pudimos pagar los sueldos en tiempo y forma. El gran interrogante fue cómo llevar adelante los objetivos planteados en la apertura de sesiones. Obras que tuvieran que ver con la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Algunas obras del Plan Márquez ya han finalizado y otras continúan en ejecución. De esta forma generamos empleo y avanzamos en la programación de la obra pública prevista previa a la pandemia.

El turismo es la principal entrada de este municipio cordillerano.

P:- ¿Cómo se atendió la alta demanda social por la crisis económica?

R:- Tenemos un gran porcentaje de empleo informal, gente que hace changas, que trabaja en la cosecha del lúpulo o fruta fina que se quedó sin trabajo. Pasamos de tener 5 merenderos y comedores a tener 20. Por eso, desde el municipio, formamos en conjunto con los empresarios un Banco Solidario de Alimentos por el cual se logró incorporar 10 millones de pesos a las arcas municipales para merenderos y comedores de septiembre a diciembre. Con ese fondo, instrumentamos un bono familiar para que la gente comprara solo en despensas barriales.

P:- ¿Cómo recibió El Bolsón el 2021, entre la llegada de turistas y aumento de casos de Covid-19?

R:- A partir de septiembre, arrancamos con la prueba piloto de turismo con Bariloche. Ingresaron más de 500 turistas por fin de semana que venían a pasar el día. Esto permitió empezar a mover la economía. Con la apertura provincial siguió teniendo injerencia el visitante de Bariloche. Desde el 4 de diciembre notamos una afluencia grande de turismo muy distinto al de siempre, con un poder adquisitivo mayor. Respecto al aumento de casos, tenemos mayor circulación del virus pero no lo podemos atribuir al turismo. Un estudio determinó que se debe al relajamiento y al hartazgo lógico de la gente sumado a las fiestas clandestinas. El sector gastronómico y hotelero tiene protocolos estrictos; de modo que es raro que surja un contagio.

P:- La pandemia y los cambios de hábito, ¿generaron un aumento de la población en El Bolsón?

R:- Hemos tenido muchísimas consultas por parte de desarrollos inmobiliarios. Gente de Buenos Aires nos ha manifestado interés en vender lo que tienen en la gran ciudad para comprar en alguna zona rural y hacer home office desde un ambiente natural que cumpla con las condiciones de distanciamiento. Es gente consciente de que el mundo cambió y la situación no se va a solucionar de un día a otro. Esto va a continuar y la gente hace un click que le lleva a elegir este destino. Pero también consultan mucho por conectividad y entonces se requiere de infraestructura. Con la energía tenemos constantes dificultades.

Hoy, nuestra ciudad se coló dentro de las opciones turísticas nacionales de primer nivel. Ahora tenemos visitantes con mayor poder adquisitivo” Bruno Pogliano, jefe comunal.

P:- En febrero está previsto el desalojo del predio federal del INTA: ¿qué lectura hace de esa toma?

R:- La repudiamos. Es un lugar que tiene un valor ambiental y turístico muy grande. No desconocemos la necesidad de acceso a la tierra. Pero también vemos que la mayoría no es gente de El Bolsón. Hay mucho especulador que usa ese lugar para hacer un negocio futuro. Entre el 5 y 7% de la población de El Bolsón vive en ocupaciones. La más importante es la de Loma del Medio desde 2011 donde viven no menos de 2500 personas. Se fue multiplicando y hoy hay cinco barrios en el lugar. Estamos avanzando para destrabar tierras de Gendarmería y confiamos en Suelo Urbano de la provincia. El Bolsón ha ido demandando tierra y vivienda y el estado no ha podido cumplir con esa expectativa y necesidad. Ahora es prioridad para nosotros. Estamos siendo más previsores de lo que va a pasar de acá a 20 años.

P:- ¿Considera que El Bolsón se posicionó como destino turístico a nivel nacional?

R:- Sí, nos falta pero se ha logrado en estos últimos cinco años. Es un destino que la gente que mira al momento de pensar en vacaciones. Antes, solo estaban Bariloche, Mar del Plata, Córdoba. Hoy El Bolsón se coló dentro de las opciones nacionales de primer nivel. Aún es una locura que no tengamos una terminal de ómnibus con la cantidad de turistas. Hay que avanzar en cuestiones de infraestructura y potenciar las inversiones hoteleras y gastronómicas. El desafío es romper la estacionalidad. Tenemos invierno que se ha posicionado fuerte y viene en ascenso marcado.

Por sus paisajes y tranquiliad es uno de los lugares más buscados para vacacionar y vivir.

P:- ¿Cómo se soluciona el eterno problema de la falta de confianza en el suministro eléctrico desde Chubut?

R:- Con las inversiones que debe hacer el gobierno de Chubut en tendido e infraestructura. Además, las energías renovables no contaminan y tienen mucho que ver con la idiosincracia de El Bolsón. Pero lo cierto es que mientras el gobierno de Chubut no haga las inversiones necesarias en el tendido, la energía se va a seguir cortando. A veces es complejo en una ciudad turística, tener cuatro cortes en el día porque se sobrecarga el sistema especialmente en el verano cuando se triplica su población.

P:- ¿Cuál es el próximo desafío de El Bolsón?

R:- El perfil turístico productivo es nuestra fortaleza. El turismo es el motor y la producción, el complemento. Nunca vamos a ser exportadores porque no tenemos la escala pero nuestra producción es la socia ideal del turismo. Los productores mutan al turismo con visitas guiadas, mostrando lo que se hace en la localidad. El mercado brasileño quería comprar producción fruta fina pero no llegábamos. Hay que juntar 40 toneladas por mes. El desafío es abastecer el mercado local con la producción de dulces y cervezas como así también a los mercados más cercanos como Bariloche, Esquel, Buenos Aires.