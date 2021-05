El caso de la embarazada que llegó desde Tucumán conmueve a San Martín de los Andes

Con su embarazo en la última etapa y una durísima historia personal, la mujer de unos 30 años llegó a San Martín de los Andes desde Tucumán ayudada por un matrimonio al que conoció por las redes sociales y quedó en medio de una investigación que conmociona a la ciudad.

El fiscal Maximiliano Bagnat está a cargo del caso, según lo confirmó en diálogo con Río Negro. Dijo que la beba nacerá el miércoles por una cesárea programada.

El defensor de los derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, José Luis Espinar, casi no habló cuando fue consultado. Confirmó que hay una denuncia presentada por la mujer, dijo que se llegará a conocer toda la verdad y aseguró que no se está ocultando nada. "No damos información porque es un tema muy delicado", señaló.

La denunciante está contenida, afirmó Bagnat. "Ahora estamos concentrados en eso, incluso en la fiscalía se reunió ropa para la beba. Ya habrá tiempo para ocuparse de la cuestión penal".

¿Hubo delito?

Maximiliano Bagnat, fiscal del caso. (Gentileza)

Fuentes judiciales dijeron que no está claro qué delito se investiga. Incluso señalaron que ni siquiera se sabe si se cometió algún delito. La expresión "vacío legal" podría rondar el caso.

El fiscal jefe Rubio dijo que "la mujer es oriunda de Tucumán, fue contactada por una familia de acá y se la trajo para que tenga su bebe acá. Le ofreció a venir a tener el chico acá y hacerse cargo de los cuidados. Hizo la denuncia porque hace el planteo que no quería entregar a su bebe", indicó.

Por lo que trascendió llegó sola hace poco a San Martín. La pareja que tomó contacto con ella está identificada en la denuncia. Trascendió que es un matrimonio sin hijos de clase media o media baja que vive en la ciudad, y que designó abogados defensores particulares.

Redes sociales

La mujer y el matrimonio se conocieron a través de las redes sociales. Lo que no está confirmado es si le entregaron sumas de dinero. En ese caso, con qué finalidad.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir Río Negro, la mujer tendría algún tipo de acuerdo con el matrimonio pero se arrepintió, o le surgió algún temor, y lo conversó con una vecina. Esta persona lo comentó en la defensoría del Niño, y de allí notificaron a la fiscalía.

Cuando el caso se hizo público conmovió a la población que espera una confirmación oficial de los detalles.

Rubio resaltó que las acciones ahora apuntan a la protección de la madre y del bebé, y que luego se verá la cuestión penal.

Desde la Fiscalía se informó que se están tomando entrevistas y esperando informes.