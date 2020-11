El Chocón funcionará como un barrio privado para el turismo en el verano

Ayer se anunció oficialmente que el 1 de diciembre comenzará la temporada turística en toda la provincia. Como se venía asegurando no se pedirá hisopado negativo para Covid-19 en ninguna localidad, ni se impondrán grandes restricciones para la circulación de turistas tanto de la provincia como de otros puntos del país. Aunque si hay quienes deberán contar con un seguro Covid. Más allá de eso, uno de los requisitos establecido por el gobierno provincial es el de "cumplir con los controles de documentación y de bioseguridad que aplique cada jurisdicción

provincial y/o municipal". En ese sentido, El Chocón anunció que dispondrá un estricto control de ingreso por el que no pasará nadie que no cumpla con todos los requisitos.

El intendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo, en diálogo con RÍO NEGRO, explicó que están trabajando fuertemente de cara a la apertura de la temporada turística general que comenzará en algo más de una semana. "Nosotros nos tenemos que preparar para la temporada covid, que es algo que no tenemos experiencia y no hay experiencia en ningún lado, basta con ver lo que ha pasado en el verano en Europa", subrayó el jefe comunal.

En ese sentido, describió que están llevando a cabo, junto con el gobierno provincial, capacitaciones a prestadores turísticos y que también están realizando la adaptación de los protocolos a la realidad de cada uno de los servicios turísticos que cuenta la localidad.

De cara al verano, y de la posibilidad que El Chocón sea uno de los destinos más elegidos por turistas de la provincia, sobre todo por su cercanía con la capital y el aglomerado metropolitano, Di Fonzo que la localidad cuenta con "una fortaleza" que es la de "tener tanto espacio público para poder realizar actividades". Es así que contó que se está "desarrollando una agenda con propuestas para el turista con caminatas, senderos", y que se está dotando a El Chocón con cartelería sobre esos nuevos circuitos.

Respecto de los requisitos de ingreso, el intendente señaló que se seguirá "estrictamente la normativa del gobierno provincial". Es decir que el ingreso estará permitido para todo tipo de turistas pero respetando las exigencias que estableció la Provincia.

Di Fonzo también indicó que El Chocón tendrá una app obligatoria que deberán tener todos los turistas que quieran ingresar a la localidad. "Estamos desarrollando un control de ingreso para que cada visitante antes de llegar a El Chocón, y de la misma manera que lo hacen con las páginas nacionales y provinciales de permisos de circulación y turismo, se anoten como turistas de El Chocón, carguen una información que estamos solicitando y así sabemos en que establecimiento se alojan", explicó el intendente.

"Si no vienen con la aplicación cargada, la pueden cargar al ingreso de la localidad, pero si no reúnen los requisitos no van a poder ingresar", advirtió Di Fonzo, respecto de lo estricto que será el control de ingreso.

"Estamos desarrollando una serie de controles de acceso al estilo barrio privado que nos va a permitir seguir estrictamente el ingreso a la localidad, identificar quién está en El Chocón nos permite estar atentos a que servicio de salud necesitamos, porque vamos a tener que pedir, no sólo refuerzos en el hospital, sino equipamiento sanitario dado el verano que se aproxima", agregó el jefe comunal.

"Pensando en la temporada tenemos que actuar racionalmente, tenemos que saber cuál es la situación en la zona V sanitaria, si hay disponibilidad de camas, cómo se van a atender las urgencias, tiene que ver no sólo con la realidad de El Chocón sino también de la zona. Si nosotros recibimos turistas que vengan de lugares con circulación, tenemos que entender que estamos tomando un riesgo mucho mayor a otro tipo de turismo", cerró Di Fonzo.

¿Se puede ir este fin de semana largo a El Chocón?

Hasta el 1 de diciembre sólo pueden ingresar a la localidad los residentes, trabajadores esenciales, proveedores y quienes cuenten con los requisitos para el turismo de pesca, que está habilitado desde el 1 de noviembre en toda la provincia. Así lo explicó Nicolás Di Fonzo, intendente de El Chocón.

Pero además contó que sigue vigente un régimen especial para quienes tienen segunda residencia allí: "tenemos un régimen de 15 días para las segundas residencias. Vienen 15 días los pares y 15 días los impares y tienen que permanecer 15 días".

Es decir, que este fin de semana de noviembre sólo podrán ir algunos de quienes son propietarios en la localidad y pescadores.

Museo renovado y seguro para enero

"El museo hasta enero está cerrado, estamos haciendo refacciones", contó Di Fonzo a RÍO NEGRO. Esas modificaciones edilicias, como la mayoría de las cosas en este 2020, están relacionadas con la pandemia. Buscan, desde el Municipio y con apoyo del Concejo Deliberante, que el museo sea sanitariamente más seguro.

"Históricamente se salía y se entraba por la misma puerta, entonces estamos tratando de modificar el museo para tratar de hacerle una salida por otro lugar, para que no esté encontrándose la circulación dentro del museo, están cambiando de lugar algunas salas para generar esta circulación. Calculamos que para enero ya va a estar habilitado", explicó el intendente de la localidad.