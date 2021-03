El Comité de Protección de Periodistas emitió un alerta mundial por el ataque a RÍO NEGRO

El Comité Internacional de Protección de Periodistas (CPJ) emitió un alerta mundial por el ataque a Diario RÍO NEGRO.

Mediante un comunicado en su página web, la entidad detalló el ataque que sufrió este medio y exigió que se investigue el violento accionar en el edificio central de esta editorial.

"Las autoridades argentinas deben investigar de inmediato el ataque a Diario RÍO NEGRO y su personal y las amenazas al periodista Luis Leiva, y llevar a los responsables ante la justicia", señala el texto.

Argentine authorities should immediately investigate the attack on the @rionegrocomar daily newspaper and its staff, and threats to its journalist Luis Leiva, and bring those responsible to justice.https://t.co/VhQF4GLFEj