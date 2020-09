El crimen del policía reactivó el debate de las pistolas Taser

El asesinato del policía federal, apuñalado ayer en el barrio porteño de Palermo, reactivó la polémica en torno al uso de las pistolas Taser y las diferentes perspectivas que tienen sobre la materia, la ministra de Seguridad Sabrina Frederic y su par bonaerense, Sergio Berni.

A través de su cuenta en Twitter, Frederic, lamentó la muerte del efectivo y destacó «su entrega y compromiso». «Mis más sentidas condolencias a los seres queridos y camaradas de la Policía Federal del inspector Juan Pablo Roldán en este duro momento. Destacamos su entrega y compromiso para cuidarnos».

El uso de pistolas Taser en las fuerzas de seguridad había sido reglamentada en mayo de 2019 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cuando Frederic asumió el cargo, derogó la medida y afirmó que serían utilizadas para fines específicos como "toma de rehenes, algunos allanamientos, circunstancias extremas".

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aunque sin nombrar a la ministra Frederic, no dejó pasar la ocasión para renovar sus críticas. "Lo que ocurrió vale la revisión de todos los que, por cuestiones ideológicas, no cuantifican lo que es la vida de un policía. Hay quienes piensan que la vida de un delincuente está por encima de la de cualquier persona honesta, y que la vida de un policía no vale nada por que es la 'gorra', una moneda de cambio", dijo el ministro bonaerense .

"Quedó claro que el arma Taser es fundamental para situaciones de estas características. El oficial Roldán actuó en el marco de la ley, con la indecisión de sacar el arma ante una situación así. Con situaciones como la de ayer, el Estado se tiene que rever muchas posturas que adopta a la hora de generar protocolos", completó el funcionario bonaerense.

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad en el Gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, sostuvo que la derogación del protocolo Chocobar y el no uso de las pistolas Taser dejan a la policía en una situación de incertidumbre".

Bullrich se quejó además de que no se incorporara el uso de pistolas Taser (armas de electrochoque) en espacios abiertos y con afluencia de público, donde disparar un arma de fuego sería peligroso. "Ayer el policía la tenía a mano (su arma reglamentaria) pero no la quiso utilizar, cuando la usó ya era tarde", lamentó.

El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, aseguró que no se puede saber qué hubiera sucedido si el policía asesinado hubiera estado armado con una pistola Taser y aclaró que son sólo 90 armas de ese tipo para 10.000 efectivos las que había adquirido el gobierno anterior.

"Discutir sobre las Taser hoy es una entelequia porque nunca las tuvo la policía. No es que nosotros llegamos al gobierno y le sacamos las Taser de la mano a los efectivos de la Policía Federal, eso no es así", comentó el funcionario.

Villalba explicó, en declaraciones a radio La Red, que "unas 90 Taser llegaron hacia fin de año y la ministra (de Seguridad, Sabina Frederic) tomó la decisión de asignarlas a las fuerzas especiales para circunstancias particulares". "Tengo 10.000 agentes de policía en tareas operativas. Con 90 Taser no se podría haber hecho mucho", señaló.

Al ser consultado sobre el caso puntual de qué hubiera pasado si ayer el inspector Juan Roldán hubiera tenido una Taser, Villalba contestó: "No lo sabemos eso, porque ese tipo de armamento conlleva una capacitación y un entrenamiento especial". Aclaró que "la policía está dotada de recursos físicos y en cuanto a su equipamiento para enfrentar este tipo de acciones".