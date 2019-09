Córdoba

¿Será la verdad o serán comentarios sin sustento?

Es que antes de la PASO, nadie objetó nada. Con pinzas, se fue ajustando la economía. Al conocerse los resultados, comenzó la hecatombe. Los “buitres”, los inversores, trataron de hacerse de sus dineros e irse del país.

Es que dijeron: si el pueblo quiere otra vez que los roben, mejor y por las dudas, me voy. Así nació la corrida contra el dólar, de grandes y chicos. Ellos bien saben lo que fueron los años pasados, bajo el gobierno kirchnerista. “Vamos por todo” y ahora, viendo las declaraciones juradas de la ex y candidata a vice, no tiene nada. Ni una casa, luego de haber tenido millones y una inmensa cantidad de inmuebles, repartidos por el mundo.

¿Se habrá gastado lo que tenía? ¿Dónde está? Y aquellos viajes al Extremo Oriente con escala en las Seychelles, nunca aclarados, tal cual como lo de abogada. Ninguno de los pre candidatos a las elecciones del próximo mes, ha dicho qué se hará con el déficit fiscal.

Veía las inmensas propiedades del 7 de Artillería del Ejército y su tropa. Varios soldados salían de los cuarteles, armados con fusiles, ¿para cazar parajaritos? O para defendernos de los invasores. Ahí está el déficit. ¿Y las soluciones?

Fanina M Ferrero

DNI 24.877.440