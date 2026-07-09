Los hijos de Britney Spears debutaron en la Semana de la Moda de París y sorprendieron sobre la pasarela

Sean Preston y Jayden James Federline, los hijos de Britney Spears, dieron un paso inesperado en sus carreras al debutar como modelos durante la Semana de la Moda de París.

Los jóvenes, de 20 y 19 años, respectivamente, participaron del desfile de la colección Primavera Menswear de la firma Vetements, una de las marcas más influyentes de la moda urbana y de lujo.

Su primera vez como modelos

Sean Preston y Jayden James desfilaron sobre la pasarela parisina luciendo diseños de la nueva colección masculina de Vetements, marcando así su estreno oficial en uno de los eventos más importantes del calendario internacional de la moda.

Hasta ahora, ambos habían mantenido un perfil relativamente bajo, lejos del intenso foco mediático que durante años rodeó a su madre.

Su aparición llamó rápidamente la atención de la prensa especializada y de los fanáticos de Britney Spears, que celebraron este nuevo capítulo en la vida de los hermanos.

Una nueva etapa lejos de la música

Aunque crecieron bajo la mirada del público debido a la fama de su madre y a la mediática disputa por su custodia, Sean Preston y Jayden James eligieron mantenerse alejados de la industria musical.

En los últimos años reconstruyeron el vínculo con Britney Spears, luego de un período de distanciamiento, y ahora comienzan a abrirse camino en el mundo de la moda.

Su participación en la Semana de la Moda de París podría convertirse en el inicio de una carrera como modelos, en una industria donde cada vez más hijos de celebridades encuentran su lugar.

Quiénes son Sean Preston y Jayden James

Sean Preston nació en 2005, mientras que Jayden James llegó al mundo un año más tarde, fruto de la relación entre Britney Spears y el bailarín Kevin Federline.

Tras el divorcio de la pareja, ambos crecieron bajo la custodia de su padre y, durante varios años, mantuvieron una relación distante con la cantante.

Sin embargo, en los últimos tiempos trascendió que madre e hijos comenzaron un proceso de acercamiento, especialmente después de que los jóvenes se mudaran junto a Kevin Federline a Hawái.

Ahora, su debut en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo los coloca nuevamente bajo los reflectores, aunque esta vez por mérito propio y dentro de la industria de la moda.