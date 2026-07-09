Con Diego Santilli al frente, Javier Milei activó el plan de reformas para el segundo semestre

Luego del Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana, el Presidente Javier Milei sale al balcón de Casa Rosada acompañado por sus ministros y asesores. (Foto: Clarín Fotografía)

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión crucial con su gabinete de ministros en la Casa Rosada. El encuentro institucional se desarrolló inmediatamente después de la finalización del tradicional Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana y tuvo como eje central fijar los objetivos de gestión para el segundo semestre.

Se trató de la primera cumbre de ministros de esta magnitud bajo la conducción de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete. Según consignó TN, en Balcarce 50 aseguraron que la prioridad de la jornada consistió en ordenar la hoja de ruta oficial y consolidar el relanzamiento de la mesa política tras la salida de Manuel Adorni.

El rol de Diego Santilli y el paquete de leyes en el Congreso

La jefatura de Gabinete asumirá a partir de ahora un rol estrictamente articulador entre los ministros, los bloques parlamentarios aliados y los gobernadores del interior. La meta del Ejecutivo es transformar la foto de consenso lograda en Tucumán en votos efectivos dentro del Congreso de la Nación antes del próximo mes de marzo.

Según informaron fuentes oficiales de la Casa Rosada, el paquete de reformas estructurales para los próximos meses incluye proyectos de alto impacto regulatorio. Entre los temas prioritarios en carpeta aparecen las modificaciones al régimen de Zona Fría para subsidios energéticos, la reforma electoral, la Ley de Inocencia Fiscal, los cambios en la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y las pautas del Presupuesto 2027.

Tensión en el Tedeum por las duras críticas de García Cuerva

Antes de recluirse en las oficinas de Gobierno, la comitiva presidencial participó de la ceremonia religiosa oficial, repitiendo la tradicional caminata desde la sede del Ejecutivo. El Tedeum estuvo a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien pronunció un discurso con un fuerte impacto en la agenda política del día.

El Presidente Javier Milei se dirige a la Catedral Metropolitana acompañado por sus ministros y asesores.

(Foto: Clarín Fotografía)

Frente al mandatario y sus ministros, el líder religioso exigió de forma abierta dejar atrás la intolerancia, los enfrentamientos constantes y la crueldad hacia los sectores más débiles. Asimismo, el arzobispo advirtió sobre la persistencia de las denominadas «cuevas de corrupción» y reclamó defender el financiamiento y la inversión en los centros destinados a personas con discapacidad.

Previsibilidad económica y cambios en la vocería oficial

A pesar del fuerte mensaje social de la Iglesia, los equipos técnicos del Gobierno buscan encapsular la discusión en las metas del programa financiero 2026-2027. Desde el entorno presidencial ratificaron que el rumbo económico mantendrá un esquema de previsibilidad fundado en la baja del riesgo país, el avance del acuerdo con el FMI y la cobertura total de los vencimientos de deuda.

Por último, la cumbre de ministros abordará un estricto ordenamiento de la comunicación pública. El área coordinada por Adrián Ravier activó una serie de pautas técnicas para centralizar la difusión de la gestión estatal, concentrando los principales anuncios económicos y políticos en conferencias de prensa exclusivas que se realizarán los días martes.

Con información oficial y de TN.