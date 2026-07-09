FIFA respaldó al árbitro de Argentina vs. Egipto y respondió a las críticas: «Las acusaciones no tienen cabida»

Luego de las fuertes críticas de Egipto por el arbitraje en la derrota frente a la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, la División de Arbitraje de la FIFA salió a respaldar públicamente el trabajo del francés François Letexier y del equipo del VAR. A través de declaraciones de su director, Pierluigi Collina, el organismo explicó por qué consideró correctas las dos acciones más discutidas del encuentro.

El foco principal estuvo puesto en el gol anulado a Egipto tras la intervención del VAR. Collina explicó que la revisión se realizó bajo el protocolo de la Attacking Possession Phase (APP), que permite revisar una infracción ocurrida durante la secuencia ofensiva que termina en gol.

«Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol», explicó.

Collina, categórico al justificar la decisión tomada por Letexier

«Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde Marwan Attia pisa claramente a Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca obvia, si el árbitro no la vio, el VAR puede intervenir», afirmó.

¡NO VALE EL GOL DE EGIPTO!



Por infracción sobre Lisandro Martínez, el francés Letexier anuló el tanto por medio del VAR. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSXytvyiQl — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La postura de FIFA sobre el supuesto penal de Julián Álvarez

Collina también se refirió a la jugada previa al gol de Enzo Fernández, en la que Egipto reclamó un penal de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah. Según explicó, tanto el árbitro como el VAR interpretaron correctamente la acción.

«Si un defensor toca primero el balón y luego se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. Eso fue lo que ocurrió entre Julián Álvarez y Mohamed Salah», sostuvo. Y agregó que el organismo está conforme con el criterio aplicado durante el torneo. «Estamos satisfechos con la manera en que este principio se ha aplicado a lo largo de la competencia.»

FIFA rechazó las acusaciones contra los árbitros

Más allá de analizar las jugadas puntuales, Collina fue contundente al responder a las críticas dirigidas contra el cuerpo arbitral tras el partido. «Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA.»

Además, advirtió que este tipo de cuestionamientos pueden derivar en amenazas hacia los árbitros y sus familias, y remarcó la independencia de la División de Arbitraje. «Los equipos arbitrales toman decisiones con honestidad y, al igual que jugadores y entrenadores, buscan hacerlo lo mejor posible. Ni siquiera el presidente de la FIFA influye en nuestro trabajo.»

Con información de Infobae