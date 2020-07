El Deliberante de Viedma avaló la toma del préstamo de la provincia

El Concejo Deliberante de Viedma avaló, por mayoría que el Ejecutivo firme con la provincia el convenio respectivo para recibir 25,7 millones de pesos extras en el marco de la decisión provincial de distribuir entre los municipios el 10% del fondo de asistencia financiera del gobierno Nacional.

Ese fue uno de los puntos centrales tratado en la tercera sesión ordinaria realizada en la mañana de este viernes, con la presencia de los integrantes del cuerpo y algunos colaboradores debido a las medidas adoptadas por la pandemia de covid 19.

La propuesta de aceptar la asistencia económica recibió el apoyó de los ediles de las diferentes bancadas, a excepción de Pedro Sánchez (Somos Viedma) quien se opuso con el argumento que el Ejecutivo no había respondido un pedido de informe sobre la situación financiera del municipio.

También se aprobó la prórroga de la emergencia económica, una iniciativa de los concejales Pedro Bichara (JSRN) Vanessa Cacho (PAR) y Zulma Romero (FdT).

Bichara señaló al respecto que “la emergencia no comenzó ahora, surgió en la gestión anterior a nivel nacional con la Ley Macri donde se deslumbraba una situación compleja para la población más vulnerable de nuestra Patria. Ahora con el surgimiento de la pandemia la situación financiara se agravó a lo largo y ancho del país, en ese marco no vimos objeción para no extenderla por un año más y centrar el ámbito en el ejecutivo municipal”.

En el inicio de la sesión el bloque de Jutos Somos Río Negro mostró su apoyo a la decisión del intendente Pedro Pesatti de presentar un habeas corpus con el fin de evitar el posible traslado de internos con síntomas de covid 19 del sistema penitenciario Federal a la Unidad N°12 con sede en esta ciudad.