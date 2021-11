El Día de las Escuelas Técnicas a pura Expo e innovación en Roca

Cada 15 de noviembre, los estudiantes de las escuelas técnicas rememoran su día. La comunidad educativa de los Centros de Educación Técnica (CET) de Roca aprovechan esta fecha para compartir los trabajos realizados durante todo el año en la presencialidad y parte del primer trimestre virtual, como sello distintivo.

En cada colegio, los alumnos exponen sus innovadores proyectos desarrollados en pandemia, buscando compartir sus experiencias y propuestas con el objetivo de crear lazos con la comunidad, de cara a una pronta inserción laboral.

Las propuestas estudiantiles del CET 1, CET 3 y CET 33 son diversas debido a las distintas modalidades y orientaciones de cada institución, donde los talleres y las prácticas profesionalizantes resultan espacios fundamentales en estos colegios técnicos.

La muestra del CET 33 será hoy, a partir de las 14, y estará dirigida a toda la comunidad para conocer las actividades que concretaron en su paso por el aula y el taller.

“Queremos que vean lo que los estudiantes lograron este año, para dimensionar lo podrían llegar a lograr en épocas normales de clases. Animamos a nuestros estudiantes a no bajar los brazos, a seguir adelante, para que esta pandemia no nos venza. Ellos son el futuro”, relató Stella Laimes, directora de ese establecimiento.

Las clases presenciales pudieron unir a los alumnos en proyectos comunes y de abordaje grupal.

En esta institución, las producciones realizadas fueron en torno al trabajo en talleres como electricidad, carpintería, soldadura y herrería. A su vez, expondrán labores de técnica, instalaciones y armado de box simuladores de instalaciones sanitarias de agua y gas. Sumando la albañilería y construcción, en sus lugares originales.

La muestra anual del CET 3 también se desarrollará hoy, pero a partir de las 18:30. En esta exposición, se incluirán diversas ofertas que se propusieron como alternativas ecológicas y tecnológicas.

Estudiantes de sexto año presentarán proyectos que colaboran con el cuidado del ecosistema como biocomposts, burbujas de agua para hidratar atletas sin producir residuos, lápices hechos de granito con el anexo de una semilla y detergente ecológico con esencia de manzana.

Tenemos muchas expectativas porque lo deseamos y nos esforzamos mucho para que se pueda concretar este año Joaquín Álvarez, estudiante 6to año CET 3



Asimismo, en cuanto a las creaciones de innovación tecnológica, se exhibirán proyectos como bolsos ergonómicos, mochilas maternales, pulseras QR que contienen la información útil del usuario ante cualquier eventualidad, señalización de lugares para personas no videntes con lenguaje braile, página web con la función de repositorio de arte, sistema de fichaje de salida y entrada mediante códigos QR, caja preparada para producir fuego, fundas protectoras para libros poco nocivas para el medioambiente y sistema de reseñas para emprendedores y locales comerciales.

En el CET 3, los estudiantes pusieron el foco en proyectos ecológicos y vinculados con la tecnología.

Según las coordinadoras de las prácticas profesionalizantes del CET 3, Natalia Jauregui y María Laura Cantero, el objetivo de dar a conocer estos proyectos, desarrollados en las materia técnicas de comercialización y prácticas profesionales, que tienen como premisa preparar a los jóvenes del futuro y adentrarlos al mundo de la investigación, desarrollo, negocios y el emprendedorismo.

Esta experiencia está dirigida a toda la comunidad, especialmente a empresarios, autoridades gubernamentales y microemprendedores que quieran compartir nuevas propuestas.

“El objetivo es buscar soluciones innovadoras, concretar reuniones de negocios, participar de networking interactivos y generar oportunidades”, destacaron desde el equipo docente a cargo de la coordinación de las actividades.

La comunidad educativa del CET 1 festejará su día el jueves a partir de las 14. Allí, los distintos cursos desplegarán una amplia variedad de presentaciones con el foco en los trabajos de soldadura, electricidad domiciliaria, carpintería y otras tareas realizadas con máquinas y herramientas, con el uso especial de tornos.

En la muestra se podrán encontrar trabajos innovadores en tornería y soldadura que son actividades muy solicitadas por las empresas en el último tiempo Aarón Alfaro, estudiante de 3er año con orientación mecánica

Además, los estudiantes de los últimos años mostrarán autos de los cuales sólo se les entregó el motor, para que durante el año produzcan la carrocería y ensamble de las partes.

Cientos de alumnos tuvieron que regresar a las aulas con poco conocimiento práctico, en cuanto al uso de máquinas.

Para el estudiante Aarón Alfaro, transitar el desarrollo de los proyectos fue difícil por la imposibilidad de cursar presencialmente parte del primer trimestre.

“Muchos de nosotros hemos tenido que tener días extra para compensar las clases que no pudimos abordar desde la virtualidad”, destacó el alumno.